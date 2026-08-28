Los pisos flotantes permiten renovar la apariencia de diferentes ambientes del hogar.

Renovar los pisos puede transformar por completo la apariencia de una vivienda, pero el presupuesto suele ser uno de los principales obstáculos al momento de encarar una obra. Entre las alternativas disponibles, los pisos flotantes se presentan como una opción que permite actualizar los ambientes sin afrontar necesariamente el costo de la madera natural o una instalación de porcelanato.

Además del precio del revestimiento, al calcular una renovación es importante considerar la mano de obra, los materiales necesarios para la colocación y el tiempo que demandará la obra. En estos aspectos, el piso flotante puede ofrecer una ventaja frente a alternativas que requieren trabajos más complejos.

El piso flotante puede ser más económico que la madera y el porcelanato

Una de las principales razones por las que el piso flotante es más económico es por el tipo de materiales utilizados. Los pisos flotantes laminados suelen estar compuestos por diferentes capas, con un núcleo de fibras de madera de alta densidad y una superficie decorativa que puede imitar distintos tipos de madera.

Los pisos flotantes permiten renovar la apariencia de diferentes ambientes del hogar. Magnific

A diferencia de un piso de madera maciza, no se utiliza una pieza íntegramente fabricada con madera natural. Esto permite reducir el costo del revestimiento y, al mismo tiempo, conseguir una apariencia similar a la de diferentes especies de madera.

La diferencia también puede notarse en el mantenimiento. La madera natural puede requerir tratamientos específicos para conservar su aspecto y proteger la superficie, mientras que los laminados están diseñados para ofrecer una superficie resistente al uso cotidiano.

La instalación es otro de sus puntos fuertes

El sistema de colocación es una de las características que más diferencia al piso flotante de otros revestimientos. Las tablas pueden instalarse mediante un sistema de encastre, sin necesidad de adherir cada pieza directamente al suelo.

Antes de colocarlo, la superficie debe encontrarse limpia, seca, firme y correctamente nivelada. Sobre ella se coloca una base aislante y posteriormente se ensamblan las piezas, respetando las indicaciones correspondientes al producto.

Esta modalidad puede reducir los tiempos de obra y, en determinadas situaciones, permite colocar el nuevo revestimiento sobre un piso existente. De todos modos, esto dependerá del estado y de las condiciones de la superficie original.

Piso flotante vs. madera y porcelanato: qué tener en cuenta

La comparación no debe limitarse exclusivamente al precio por metro cuadrado. En el caso de la madera natural, además del material, pueden sumarse gastos vinculados con la instalación, el acabado y el mantenimiento posterior.

El porcelanato, por su parte, requiere una colocación con adhesivos, juntas y cortes precisos. Si el suelo necesita trabajos previos o hay que retirar el revestimiento anterior, el presupuesto total puede aumentar.

El piso flotante puede resultar conveniente cuando se busca renovar rápidamente un ambiente, aunque existen diferentes calidades y precios. Un laminado de alta gama, por ejemplo, no necesariamente será más económico que un porcelanato de entrada.

Qué ventajas ofrece para renovar el hogar

Además de su costo potencialmente menor, este tipo de revestimiento permite modificar el aspecto de una habitación sin realizar una reforma integral. Existen diseños que reproducen visualmente madera clara, oscura o diferentes terminaciones.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Instalación rápida en comparación con obras de mayor complejidad.

Amplia variedad de diseños y terminaciones.

Posibilidad de renovar determinados ambientes sin una intervención estructural.

Mantenimiento relativamente sencillo en el uso cotidiano.

Menor necesidad de trabajos húmedos durante la instalación.

Sin embargo, no es la opción adecuada para todos los ambientes. La resistencia a la humedad depende del producto y, en general, es necesario prestar especial atención a lugares donde el piso pueda entrar en contacto frecuente con agua.