El tren Sarmiento no prestará servicios durante 4 días en octubre: qué fechas se interrumpen y cuándo volverá a funcionar.

Todos los ramales de la línea Sarmiento no prestarán servicio los días sábado 10, domingo 11, lunes 12 y martes 13 de octubre, por mayor ventana horaria para el avance de distintas obras, según comunicó Trenes Argentinos Operaciones.

Qué dice el comunicado de Trenes Argentinos

“Por obras indispensables para la seguridad operacional, la línea Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive”, señalaron desde Trenes Argentinos.

El tren Sarmiento no prestará servicios durante 4 días en octubre: qué fechas se interrumpen y cuándo volverá a funcionar. Trenes Argentinos

Asimismo, indicaron: “Se trata de diversos trabajos que se realizarán en la traza de manera simultánea y comprende obras de señalamiento y vías que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional”.

Qué obras se realizarán mientras la línea Sarmiento está cerrada

El tren Sarmiento avanzará en distintas obras de mantenimiento y seguridad operacional:

Trabajos de renovación en la vía sexta en la playa de maniobras de Once .

Trabajos del cruce de calzada y obras de señalamiento con clausura del paso nivel Rojas.

Renovación de vía cuarta y cruces de servicios de la estación Caballito .

Trabajo de mejoramiento del paso a nivel Goya .

Trabajos civiles en andén central de Ciudadela .

Trabajos de obra en el andén central de Ramos Mejía .

Renovación mesa de mando de señales cabina en Haedo .

Trabajos de obra en el andén 2 de Morón .

Trabajos en la renovación de la cabina en Castelar .

Trabajos en la ventana especial de la subestación Castelar .

Renovación del tendido de vías en el kilómetro 26,500 en Padua .

Corte de paso, desmalezado y limpieza en zona de vía del ramal eléctrico Once-Moreno, y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos.

Qué día volverá el servicio de la línea Sarmiento

El miércoles 13 de octubre los servicios eléctricos y diésel funcionarán de acuerdo a sus cronogramas habituales. Los pasajeros podrán consultar en la APP de Trenes Argentinos cualquier novedad del servicio.