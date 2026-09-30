A partir de octubre, Trenes Argentinos sumará una parada para el tren diferencial de la línea Sarmiento —que une Once, Haedo y Moreno—, una modalidad distinta a la del servicio habitual.

Este cambio permitirá que la formación incorpore a esta localidad del oeste a su recorrido. Como parte de la modificación, se modificará además el horario matutino de salida desde la cabecera de Moreno.

La prestación, que comenzó a funcionar el 17 de junio, incorporó un coche de primera del tren de larga distancia Once-Bragado y permite hacer el recorrido con aire acondicionado, baños y menor exposición a las aglomeraciones del tránsito vehicular.

Tren Sarmiento: esta formación diferencial sumará una nueva parada, ¿cuál es?

A partir del 1° de octubre, el tren incorporará una nueva parada en la estación Merlo para el recorrido diferencial de la línea Sarmiento. De esta forma, el servicio saldrá desde Once a las 18:35, tendrá parada en Haedo a las 19:21 e sumará la parada en Merlo antes de completar su trayecto hacia Moreno.

En dirección inversa, la formación partirá desde la cabecera de Moreno a las 6:39 —diez minutos más tarde que el esquema previo— para sumar paradas en Merlo y Haedo antes de su arribo a Once.

El servicio continuará operando de lunes a viernes con las prestaciones distintivas de sus formaciones -que incluyen asientos numerados y mayores comodidades frente al ramal eléctrico tradicional-.

Por su parte, los boletos pueden comprarse de manera anticipada a través del enlace oficial informado por Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.

En cuanto a los costos, la tarifa fijada para octubre será de $ 2.600 por tramo, un importe unificado que aplicará tanto para el trayecto entre Once y Haedo como para el recorrido íntegro hasta Moreno, de acuerdo con el esquema vigente.

Tren Sarmiento con aire y baños: cuánto tarda el viaje entre Once y Moreno

El tiempo de viaje entre Once y Moreno es de 1 hora y 21 minutos, de acuerdo con el cronograma informado para este servicio.

Esta duración convierte al diferencial en una alternativa para quienes buscan reducir tiempos de traslado frente al tránsito vehicular.

El esquema se suma como una opción más cómoda dentro de la línea Sarmiento, especialmente para usuarios que viajan en los horarios de mayor movimiento entre el oeste bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.