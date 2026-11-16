El Metro CDMX mantiene cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 hasta nuevo aviso, aunque los trenes continúan circulando.

El Metro de la Ciudad de México mantiene cerrada una estación de la Línea 2 hasta nuevo aviso, según informó oficialmente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) el domingo 15 de noviembre. Se trata de la estación Zócalo/Tenochtitlan, ubicada en el Centro Histórico, una de las zonas más concurridas de la capital mexicana.

Aunque los trenes continúan circulando por la línea, no realizan paradas en ese punto. El organismo recomendó cuatro estaciones alternativas para quienes necesiten llegar al primer cuadro de la ciudad.

¿Qué estación de la Línea 2 del Metro CDMX permanece cerrada?

La estación Zócalo/Tenochtitlan es la que tiene suspendido el servicio de ascenso y descenso de pasajeros. El STC Metro comunicó la medida a través de su cuenta oficial de X (@MetroCDMX), mediante un aviso publicado el domingo por la mañana.

En el mensaje, el organismo confirmó que la estación permanecería cerrada “hasta nuevo aviso” y pidió a los usuarios tomar previsiones antes de viajar.

Por el momento, no se informó una fecha estimada para la reapertura ni se comunicaron oficialmente los motivos de la suspensión.

Vale destacar que el cierre afecta exclusivamente a esta estación y no representa una interrupción del servicio en toda la Línea 2.

Ante el cierre de Zócalo/Tenochtitlan, el STC recomienda usar Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán o Bellas Artes para ir al Centro. Metro CDMX

Las estaciones alternativas que recomendó el Metro CDMX

Para quienes necesiten trasladarse hacia el Zócalo y sus alrededores, el Sistema de Transporte Colectivo recomendó utilizar cuatro estaciones de la red:

Pino Suárez : corresponde a las líneas 1 y 2.

Allende : pertenece a la Línea 2.

San Juan de Letrán : pertenece a la Línea 8.

Bellas Artes: conecta las líneas 2 y 8.

A partir de estas alternativas mencionadas directamente por el Metro en su aviso oficial, los pasajeros pueden continuar su recorrido a pie hacia distintos puntos del Centro Histórico, según el destino al que necesiten llegar.

¿Por qué es importante la estación Zócalo/Tenochtitlan?

La estación tiene una ubicación estratégica porque permite acceder directamente a la Plaza de la Constitución, también conocida como Zócalo, y a varios de los principales atractivos turísticos, culturales e históricos de la capital mexicana.

Entre los lugares más importantes que se encuentran en sus alrededores están:

Palacio Nacional : sede del Poder Ejecutivo federal.

Catedral Metropolitana : uno de los edificios religiosos más representativos de México.

Templo Mayor : zona arqueológica y museo con vestigios de la antigua Tenochtitlan.

Plaza de la Constitución: escenario de ceremonias oficiales, manifestaciones, conciertos y celebraciones nacionales.

Además, sus accesos peatonales comunican con calles como Moneda, Corregidora y el entorno de la avenida Pino Suárez. Estos puntos forman parte del circuito más concurrido del Centro Histórico.