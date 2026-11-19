El servicio mantiene sus puntos de ascenso en la puerta 7 de la Terminal 1 y la puerta 4 de la Terminal 2.

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó una reducción en la tarifa del Metrobús que conecta las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez .

Desde el lunes 16 de noviembre, el boleto pasó de 30 a 6 pesos, una disminución que busca ofrecer una alternativa de transporte más económica para las personas usuarias del aeropuerto.

De acuerdo con el comunicado del sistema de movilidad, esta modificación representa la tarifa más baja del servicio en al menos 15 años.

La medida es resultado del trabajo coordinado entre Metrobús y el Grupo Aeroportuario Marina , con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar los traslados dentro de la terminal aérea .

¿Cuánto cuesta viajar en el Metrobús entre las terminales 1 y 2 del AICM?

Con la nueva tarifa, el recorrido entre la Terminal 1 y la Terminal 2 cuesta 6 pesos, frente a los 30 pesos que se cobraban anteriormente. El ajuste aplica para el servicio que conecta ambas instalaciones del aeropuerto capitalino.

Los puntos de ascenso y descenso no tuvieron modificaciones. En la Terminal 1, las personas usuarias deben abordar al exterior de la puerta 7, mientras que en la Terminal 2 el acceso se encuentra a la salida de la puerta 4, junto a la terminal de autobuses foráneos.

La tarifa de 6 pesos es la más baja del Metrobús del aeropuerto en al menos 15 años. Instagram/metrobusdela_cdmx

¿Qué otros servicios del Metrobús mantienen la tarifa de 30 pesos?

La reducción no aplica a todos los recorridos del servicio aeroportuario. El trayecto desde y hacia la estación Amajac conserva su precio habitual de 30 pesos.

Para utilizar el Metrobús del AICM, las personas usuarias pueden pagar mediante distintos medios electrónicos:

Tarjeta de Movilidad Integrada , utilizada en el transporte público de la Ciudad de México.

Tarjetas bancarias de débito o crédito .

Teléfonos celulares con tecnología NFC .

Relojes inteligentes vinculados con una tarjeta de crédito o débito bancaria.

La reducción de la tarifa ya está vigente y permite viajar entre las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 6 pesos. Sin embargo, quienes utilicen el recorrido desde o hacia Amajac deberán considerar que ese trayecto mantiene el costo de 30 pesos.