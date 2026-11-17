El abono de transporte gratuito está disponible para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid mantiene durante todo 2026 la gratuidad del abono transporte para las personas mayores de 65 años, una medida que permite utilizar distintos servicios de transporte público de la región sin pagar por cada desplazamiento.

La bonificación forma parte de la política de tarifas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y beneficia a las personas que hayan cumplido los 65 años y dispongan de la tarjeta de transporte público personal correspondiente.

El Gobierno autonómico confirmó la continuidad de esta medida junto con la prórroga de otras bonificaciones y el mantenimiento de los precios del transporte público regional durante todo el 2026.

Qué transportes pueden utilizar gratis los mayores de 65 años en Madrid

El Abono +65 permite realizar viajes ilimitados durante 365 días naturales en la red de transporte público integrada en el CRTM, con cobertura hasta la zona tarifaria C2. Esta modalidad facilita los desplazamientos tanto por Madrid capital como por otros municipios de la comunidad autónoma.

Imagen ilustrativa de transporte en Madrid. Fuente: Comunidad de Madrid

De acuerdo con la información oficial del Gobierno regional, el título permite acceder a los siguientes servicios:

Metro de Madrid: líneas de la red metropolitana.

Autobuses de la EMT: servicios urbanos de Madrid, excepto la línea Exprés Aeropuerto.

Autobuses interurbanos: líneas integradas en el sistema regional de transportes.

Autobuses urbanos de otros municipios: servicios incluidos en el CRTM.

Metro Ligero: líneas integradas en la red regional.

Cercanías Renfe: desplazamientos dentro del ámbito territorial cubierto por el abono.

La gratuidad se aplica a los servicios y zonas incluidos en el título. Por ello, los desplazamientos fuera de su cobertura o en servicios especiales sujetos a tarifas independientes pueden requerir otro billete.

Cómo solicitar o renovar el abono gratuito para mayores de 65 años en Madrid

Para acceder a esta bonificación, los usuarios deben disponer de una Tarjeta Transporte Público Personal (TTP), ya que el Abono +65 es individual e intransferible. El título tiene un precio de cero euros y una validez de 365 días desde su activación.

Las personas que ya tengan la tarjeta pueden cargar el abono gratuito mediante los canales habilitados por el Consorcio Regional de Transportes:

Aplicación oficial Tarjeta Transporte.

Máquinas de autoventa de Metro de Madrid, Cercanías y Metro Ligero Oeste.

Estancos y establecimientos comerciales autorizados.

Intercambiadores de transporte habilitados. CRTM

Quienes soliciten por primera vez la tarjeta personal pueden tramitarla a través de los canales oficiales del CRTM. Para la atención presencial en una oficina de gestión es necesario solicitar cita previa.

Por otra parte, la renovación del Abono +65 puede realizarse desde diez días antes de su vencimiento. La nueva carga comienza a tener efecto cuando finaliza la anterior, lo que permite mantener la continuidad del beneficio.

La Comunidad de Madrid confirmó que las bonificaciones del transporte público estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además de la gratuidad para mayores de 65 años, la región conserva los títulos gratuitos para menores de 7 años y para usuarios de entre 7 y 14 años, así como las reducciones aplicables a otros grupos de edad.

La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía sigue interrumpida

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla continúa interrumpida tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene los trabajos para recuperar la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, aunque todavía carece de una fecha oficial de reapertura.

A 17 de noviembre, cuando se cumplen 20 días de la tragedia, Adif mantiene que el 13 de diciembre es una fecha ajena a sus previsiones oficiales.

Esta aclaración se produce después de que Renfe pusiera a la venta billetes de AVE para la línea Madrid-Sevilla a partir de ese día, pese a que el administrador ferroviario todavía debe determinar cuándo podrán restablecerse los servicios.

Por su parte, Renfe aún tiene pendiente concretar un plan de transporte alternativo para los viajeros afectados por la interrupción. La situación mantiene la incertidumbre sobre las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, especialmente de cara a los desplazamientos previstos para diciembre.