Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 26 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.088,65 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar aumentó 0.46%, mientras que en el último año registró una variación de -18.75%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.89%, lo que sugiere un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.76%.

En las últimas cuatro sesiones, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar registró 6 alzas y 4 bajas, sin jornadas estables y cerró con impulso alcista tras cuatro subidas consecutivas.

La cotización del Dólar presenta una tendencia al alza luego de cuatro días consecutivos. Este incremento sugiere un mayor interés en la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: