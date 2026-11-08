Adquirir un vehículo usado no obliga al comprador a saldar las deudas por faltas cometidas antes de la adquisición.

Comprar un auto usado suele implicar una serie de revisiones mecánicas y administrativas indispensables para evitar complicaciones futuras. Entre las dudas más frecuentes al momento de concretar la operación se encuentra el estado de las infracciones de tránsito asociadas a la patente .

La aparición de actas previas en los sistemas de consulta no significa que el comprador deba hacerse cargo de su pago de forma obligatoria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), existe un marco regulatorio claro que distingue la transferencia del rodado del juzgamiento de las infracciones, permitiendo al nuevo propietario desvincularse de los cargos de gestiones anteriores .

Qué establece la normativa sobre la transferencia de dominio y las multas

La legislación nacional vigente, impulsada por el Régimen Jurídico del Automotor y la Disposición 142/2024 del Ministerio de Justicia, establece de forma expresa que las deudas por multas o patentes no pueden impedir la inscripción o transmisión de la propiedad de un vehículo . Esto garantiza que la transferencia registral se complete sin la exigencia de cancelar previamente las infracciones pendientes del anterior titular.

Para formalizar esta separación durante el trámite de transferencia, las partes pueden apelar a la Solicitud Tipo 13-D para dejar asentada la negativa de pago.

No obstante, presentar este formulario no implica la anulación de la infracción ni exime de gestionar la actualización correspondiente ante las autoridades de control para evitar que la deuda siga ligada a la patente pendientes

Cuando se detectan infracciones de un período previo a la titularidad actual, el Gobierno porteño dispone que debe realizarse la actualización del padrón automotor ante la Dirección General de Administración de Infracciones. Shutterstock

Cómo realizar la actualización del padrón en la DAI y qué documentación presentar

Cuando se detectan infracciones de un período previo a la titularidad actual, el Gobierno porteño dispone que debe realizarse la actualización del padrón automotor ante la Dirección General de Administración de Infracciones (DAI). El trámite se efectúa de manera presencial en las delegaciones habilitadas o en la sede central de Av. Regimiento de Patricios 65.

Para que el trámite ante la DAI sea próspero y permita desvincular las actas, es obligatorio presentar documentación oficial que acredite la fecha exacta de la toma de posesión:

Historial de dominio: documento que refleja cronológicamente a los titulares anteriores del vehículo y las fechas formales del traspaso.

Informe de dominio del RNPA: constancia emitida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor que valida la situación legal y la titularidad vigente.

Denuncia de venta (si correspondiera): en caso de contar con este documento como respaldo de la operación, el trámite debe gestionarse de forma exclusiva en la sede central de la DAI.

Guía de verificación previa y precauciones en otras jurisdicciones

Para evitar sorpresas administrativas y demoras en el uso del vehículo, se recomienda seguir una rutina de verificación antes de finalizar la transacción económica: