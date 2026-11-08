En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó tormentas y actividad eléctrica para este domingo 8 de noviembre en distintas localidades de Salta y Jujuy.

Los fenómenos comenzarán durante la tarde y podrían extenderse hasta la noche, por lo que se esperan cambios en las condiciones meteorológicas en sectores del norte argentino.

Te puede interesar

Adiós marcas en los vidrios: el truco para limpiar los cristales sin usar productos químicos que es muy económico y los deja brillantes con tan solo tres ingredientes

Te puede interesar

Cómo es el recorrido del Papamovil que llevará a León XIV durante su visita a Buenos Aires

Cuáles serán las zonas afectadas

En Jujuy, las localidades alcanzadas serán La Quiaca y Humahuaca, mientras que en Salta las precipitaciones afectarán a Iruya.

En el resto de ambas provincias no se esperan lluvias: el pronóstico indica nubosidad y algunos períodos de sol. Además, la inestabilidad podría continuar durante el lunes en las mismas zonas.

El SMN anticipó tormentas y actividad eléctrica para este domingo 8 de noviembre en distintas localidades de Salta y Jujuy.
El SMN anticipó tormentas y actividad eléctrica para este domingo 8 de noviembre en distintas localidades de Salta y Jujuy. SMN

Tormentas este domingo en Salta y Jujuy: cuáles serán las temperaturas

Según el pronóstico del SMN, las tormentas y la actividad eléctrica se presentarán durante la tarde del domingo y se extenderán hasta la noche en La Quiaca y Humahuaca, en Jujuy, e Iruya, en Salta.

En cuanto a las temperaturas, Humahuaca tendrá una mínima de 6 °C y una máxima de 20 °C. En La Quiaca, los valores oscilarán entre los 5 °C y los 20 °C, mientras que en Iruya se esperan temperaturas de entre 5 °C y 16 °C.

Vialidad.Qué significa la señal de tránsito con círculo blanco, una línea horizontal negra y borde rojo
Visita histórica.León XIV en Buenos Aires: a qué hora y por dónde pasa el papamóvil, cómo llegar a la misa y qué se puede llevar

Vuelven las tormentas el lunes en Salta y Jujuy: qué localidades serán afectadas

El pronóstico también anticipa la posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde del lunes 9 de noviembre en las mismas localidades. La inestabilidad podría regresar a Iruya, Humahuaca y La Quiaca, con temperaturas máximas que serán diferentes en cada zona.

En Iruya se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C. Por su parte, Humahuaca tendrá temperaturas de entre 8 °C y 24 °C, mientras que en La Quiaca se prevén valores mínimos de 7 °C y máximos de 21 °C.