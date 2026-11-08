Se aproximan tormentas este domingo 8 de noviembre en Salta y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó tormentas y actividad eléctrica para este domingo 8 de noviembre en distintas localidades de Salta y Jujuy.

Los fenómenos comenzarán durante la tarde y podrían extenderse hasta la noche, por lo que se esperan cambios en las condiciones meteorológicas en sectores del norte argentino.

Cuáles serán las zonas afectadas

En Jujuy, las localidades alcanzadas serán La Quiaca y Humahuaca, mientras que en Salta las precipitaciones afectarán a Iruya.

En el resto de ambas provincias no se esperan lluvias: el pronóstico indica nubosidad y algunos períodos de sol. Además, la inestabilidad podría continuar durante el lunes en las mismas zonas.

El SMN anticipó tormentas y actividad eléctrica para este domingo 8 de noviembre en distintas localidades de Salta y Jujuy. SMN

Tormentas este domingo en Salta y Jujuy: cuáles serán las temperaturas

Según el pronóstico del SMN, las tormentas y la actividad eléctrica se presentarán durante la tarde del domingo y se extenderán hasta la noche en La Quiaca y Humahuaca, en Jujuy, e Iruya, en Salta.

En cuanto a las temperaturas, Humahuaca tendrá una mínima de 6 °C y una máxima de 20 °C. En La Quiaca, los valores oscilarán entre los 5 °C y los 20 °C, mientras que en Iruya se esperan temperaturas de entre 5 °C y 16 °C.

Vuelven las tormentas el lunes en Salta y Jujuy: qué localidades serán afectadas

El pronóstico también anticipa la posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde del lunes 9 de noviembre en las mismas localidades. La inestabilidad podría regresar a Iruya, Humahuaca y La Quiaca, con temperaturas máximas que serán diferentes en cada zona.

En Iruya se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 17 °C. Por su parte, Humahuaca tendrá temperaturas de entre 8 °C y 24 °C, mientras que en La Quiaca se prevén valores mínimos de 7 °C y máximos de 21 °C.