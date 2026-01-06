Estados Unidos quiere convertir a este país de Latinoamérica en potencia mundial: lo abastecerá con donaciones millonarias

El Ejército de Chile ha comenzado la modernización de sus tanques de guerra Leopard 2A4 en el contexto del Proyecto PROACO. Durante la visita del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, General Amador Enseñat y Berea, a la II Brigada Acorazada “Cazadores” en Pozo Almonte, se presentó una imagen que ilustra un Leopard 2A4 dotado con el sistema electroóptico ATS-65D, desarrollado por ASELSAN.

La instalación del ATS-65D ratifica la implementación de la segunda fase del programa, destinada a optimizar la capacidad de adquisición de objetivos y la conciencia situacional en entornos operativos complejos.

Este sistema se integra como parte del acuerdo suscrito en julio de 2023 entre ASELSAN y Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). El convenio del Ejército de Chile con la entidad española incluye mantenimiento, integración tecnológica y transferencia de capacidades industriales, posicionándolo como uno de los más poderosos de América Latina.

Los Leopard 2A4 fueron adquiridos por Chile en 2006 tras un acuerdo con Alemania por 140 unidades reacondicionadas por KMW. Estos vehículos se encuentran desplegados principalmente en el norte del país, en condiciones desérticas.

El país más poderoso de América Latina: posee un super tanque que desafía a las potencias mundiales (foto: archivo).

Detalles técnicos del sistema ATS-65D

El ATS-65D cumple con los estándares militares MIL-STD-810G y MIL-STD-461G. Está diseñado para operar en ambientes extremos y garantizar compatibilidad electromagnética.

Este armamento de guerra incluye una cámara térmica enfriada con sensor de 3 a 5 μm y resolución 640×512, con zoom continuo y cinco campos de visión preestablecidos, desde 2° hasta 25°, además de zoom electrónico de 2x.

También incorpora una cámara diurna con sensor CCD/CMOS Full HD (1920×1080), con zoom continuo y presets entre 2° y 44°, más zoom electrónico de 2x y 4x. Ambos sensores pueden operar en simultáneo o alternarse según las necesidades del operador.

El sistema cuenta con un telémetro láser clase 1, seguro para la vista, con alcance efectivo entre 100 y 10.000 metros, precisión de ±5 metros y capacidad para realizar hasta 20 mediciones por minuto.

Con un peso inferior a 10 kg y dimensiones de 305 x 130 x 240 mm, el ATS-65D permite detección, identificación y seguimiento de objetivos bajo cualquier condición ambiental.

Modernización del tanque en el programa PROACO

El programa PROACO abarca diversas etapas. La primera fase consistió en la actualización de radios con el objetivo de optimizar las comunicaciones internas.

La segunda fase de la modernización del tanque incluye sistemas ópticos, control de tiro VOLKAN-II y conciencia situacional de 360 grados. Además, se prevé el reemplazo del sistema hidráulico por uno eléctrico para el movimiento de la torre (EGTDS).

Entre las mejoras futuras se encuentran estaciones de armas remotas SARP, sistemas de alerta láser, cámaras para todo tiempo destinadas al conductor y nuevos módulos de blindaje.

El plan contempla la integración del sistema de protección activa AKKOR, empleado por el Ejército turco en su tanque ALTAY, con el fin de incrementar la capacidad defensiva ante amenazas contemporáneas.

El país más fuerte de América Latina: cuenta con un super tanque que reta a las potencias mundiales (foto: archivo)

Oficina de ASELSAN en Santiago y acuerdo con FAMAE

ASELSAN abrió en 2023 una oficina en Santiago como parte de su estrategia regional. Según declaraciones de su director ejecutivo, Ahmet Akyol, la iniciativa busca fortalecer vínculos con clientes y desarrollar proyectos en América Latina.

El acuerdo con FAMAE incluye transferencia tecnológica, lo que permitirá a la industria chilena adquirir capacidades para mantenimiento y modernización de blindados.

Este convenio se enmarca en la política del Ejército chileno de mantener operativa su flota Leopard 2A4, que constituye el núcleo de la capacidad blindada nacional.

Leopard 2A4: features and background

El Leopard 2A4 es la quinta variante de la familia Leopard 2 y la más difundida, con más de 1.800 unidades fabricadas entre 1985 y 1992.

Este modelo incorpora blindaje compuesto, sistema de control de fuego digital y el cañón Rheinmetall L/44 de 120 mm. Su diseño prioriza la combinación de protección, movilidad y potencia de fuego.

Tras el fin de la Guerra Fría, Alemania y Países Bajos vendieron excedentes de Leopard 2A4 a varios países, incluido Chile.

Los tanques Leopard 2A4 adquiridos por Chile fueron reacondicionados por KMW antes de su entrega. Actualmente, se encuentran desplegados en zonas estratégicas del norte del país.