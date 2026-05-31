Está confirmado | Chile, Perú, Ecuador y Colombia negarán el ingreso y la salida del país a quienes postergue este trámite del pasaporte. (Representación creada con IA)

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Viajar a Chile, Perú, Ecuador o Colombia desde fuera de Sudamérica exige un requisito que muchos pasajeros subestiman: presentar el pasaporte en condiciones. Un documento roto, mojado o con hojas faltantes puede costarte el viaje, aunque la fecha de vencimiento siga vigente. El estado físico de la libreta pesa tanto como su validez.

Las aerolíneas y las oficinas de migración revisan el aspecto del documento antes de autorizar el embarque o el ingreso. Si detectan un daño que dificulta su lectura, el control migratorio puede negar la salida o la entrada, una norma que aplica por igual a turistas, residentes y ciudadanos extranjeros.

Seis meses de vigencia y visa: qué exige cada país

Para los viajeros extracontinentales —de Europa, Asia o África—, estos cuatro destinos exigen pasaporte y, según la nacionalidad, también una visa de turismo que conviene gestionar con anticipación. Los vecinos sudamericanos, en cambio, suelen ingresar solo con su cédula de identidad.

Para los viajeros extracontinentales —de Europa, Asia o África—, estos cuatro destinos exigen pasaporte. Representación creada con IA

La vigencia mínima que debe tener el pasaporte no es igual en los cuatro destinos:

Perú : exige al menos seis meses de vigencia desde el ingreso a quienes necesitan pasaporte.

Ecuador : pide seis meses de validez por ley; con menos tiempo puede negar la entrada.

Colombia : requiere el pasaporte vigente y recomienda un margen de hasta seis meses.

Chile: solicita el documento vigente y sugiere los seis meses para evitar rechazos.

El documento, además, debe estar en buen estado. Se considera no válido cuando el deterioro impide leer los datos personales o compromete la seguridad del pasaporte, una de las causas más frecuentes de rechazo en aeropuertos y pasos fronterizos.

Qué daños invalidan tu pasaporte (y cuáles no frenan el viaje)

No todo desgaste es motivo de rechazo. En Chile, Perú, Ecuador y Colombia, las marcas leves de uso —un doblez por guardarlo en el bolsillo o la apertura natural de las hojas tras un manejo frecuente— no invalidan el documento ni obligan a renovarlo.

El problema aparece cuando el daño afecta la autenticidad o la lectura de los datos. Por eso, los extranjeros que planeen viajar a estos cuatro países deberían revisar la libreta con tiempo y, si está deteriorada, tramitar un pasaporte nuevo antes de comprar el pasaje.

Los 5 daños que pueden costarte el ingreso

Los controles fronterizos rechazan el documento cuando el deterioro compromete su integridad o su autenticidad. Estos son los casos más habituales:

Páginas arrancadas o faltantes , sobre todo las destinadas a visas y sellos migratorios.

Humedad o derrames que borren o vuelvan ilegible la página de datos.

Roturas o desgarros importantes en la libreta o en la hoja de identidad.

Marcas no oficiales : tintas, rayones o sellos ajenos a una autoridad reconocida.

Agujeros o perforaciones que comprometan la integridad física del documento.

Renovar un pasaporte dañado obliga a presentar el documento deteriorado y a esperar la emisión del nuevo, un trámite que puede tardar varias semanas según el país.