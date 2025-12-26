El terror de la Segunda Guerra Mundial está de regreso y tiene nuevos misiles para destruir a una flota entera Fuente: IA

Japón vuelve a ocupar un lugar central en el escenario militar del Asia-Pacífico con un desarrollo que no pasa desapercibido. El Ministerio de Defensa confirmó recientemente una nueva prueba exitosa del misil anti-buque Tipo 12 en su versión mejorada.

El objetivo de los nuevos armamentos es contar con un sistema que permita ampliar de manera drástica la capacidad de ataque a larga distancia de las Fuerzas de Autodefensa.

Cómo son los nuevos misiles antibuque de Japón

El desarrollo del nuevo Tipo 12 forma parte de un proceso iniciado años atrás y que tuvo un hito importante a mediados de 2025, cuando las Fuerzas Terrestres de Autodefensa presentaron oficialmente esta versión mejorada.

A diferencia del modelo original, el misil fue concebido desde el inicio para una futura integración en plataformas terrestres, navales y aéreas.

Por su parte, la Armada de Japón incluso ya avanzó en la presentación internacional del sistema. En Australia, el misil fue exhibido como parte de los esfuerzos de cooperación en seguridad regional, mostrando tanto su grado de madurez tecnológica como su potencial interoperabilidad con fuerzas aliadas.

Este movimiento también refleja la intención de Tokio de posicionarse como un actor clave en la arquitectura de defensa regional con armamento de última generación con la posibilidad de adaptarse no solo a base en tierra, sino también a incorporarse en buques y plataformas submarinas.

La importancia de los nuevos misiles Tipo 12 de Japón

Uno de los aspectos más relevantes del programa es la posible integración del misil Tipo 12 en los nuevos submarinos de ataque de la clase Taigei, uno de los más avanzados de toda la Armada Naval del Ejército de Japón.

De concretarse, esto representaría un salto cualitativo para la Fuerza Marítima de Autodefensa, al sumar una capacidad de ataque antibuque de largo alcance desde plataformas submarinas.

En términos técnicos, el nuevo Tipo 12 incorpora un alcance significativamente mayor, mejoras en navegación y guiado, y una mayor flexibilidad operativa que consolidan al misil como un elemento central de la modernización militar japonesa.

Japón avanza en la incorporación de misiles stand-off

El objetivo central de estas pruebas es fortalecer la capacidad de Japón para detectar, disuadir y neutralizar amenazas, especialmente ante escenarios de invasión desde el mar.

En ese contexto, la versión mejorada del misil Tipo 12 cumple un rol estratégico dentro del concepto de defensa stand-off, que prioriza ataques desde fuera del alcance de los sistemas enemigos.