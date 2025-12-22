Brasil, reconocido como la potencia dominante en América Latina por su economía robusta y capacidades militares avanzadas, ha consolidado su liderazgo aeroespacial mediante Embraer. La empresa entregó recientemente las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, marcando la primera exportación de esta versión adaptada a estándares OTAN a un país europeo.

Embraer firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa portugués por 12 aviones A-29N Super Tucano, valorado en 200 millones de euros (unos 210 millones de dólares). Este paquete incluye un simulador de vuelo, soporte logístico, bienes y servicios integrales para el ciclo de vida de las aeronaves.

El letal avión brasileño llegó a Europa

La entrega de las primeras cinco unidades ocurrió el 17 de diciembre de 2025 en las instalaciones de OGMA en Alverca, exactamente un año y un día después de la firma del contrato en diciembre de 2024. Los aviones cuentan con aviónica avanzada, sistemas de comunicaciones específicas de la OTAN y capacidades no para entrenamiento avanzado, ataque ligero, apoyo aéreo cercano (CAS) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Durante la ceremonia, se firmó una Carta de Intención para explorar una nueva línea de ensamblaje final en Portugal, destinada a satisfacer demandas de otros países europeos vía acuerdos gobierno a gobierno. Esto fortalece la base industrial de defensa portuguesa y la cooperación bilateral, que ya incluye la compra del carguero KC-390 por Lisboa en 2019.

Uno de los aviones Super Tucano que recibió Portugal.

Cómo es el Super Tucano

El Embraer EMB 314 Super Tucano, designado A-29 en EE.UU., es un avión turbohélice monomotor diseñado para operaciones de combate de bajo costo en entornos de baja amenaza, como contrainsurgencia y apoyo aéreo. Su foco es el ataque a tierra y tiene capacidad para operar desde pistas poco preparadas.

Cuenta con una tripulación de dos, techo de servicio de 35.000 pies (10.668 metros), carga externa de 3.420 libras (1.550 kg), autonomía de 2,6 horas con combustible interno y hasta 7,1 horas con tanques externos; su velocidad máxima alcanza los 590 km/h y puede sostener un crucero de 520 km/h.

Equipado con siete puntos de anclaje para armamento, soporta misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 mm.

Un éxito global para Brasil

Brasil opera la mayor flota de estos aparatos, con unos 70 Super Tucanos en cuatro escuadrones de su Fuerza Aérea. Otros usuarios incluyen Colombia (25 unidades), Ecuador (24), Chile (12 en orden), República Dominicana (8) y EE.UU. (a través de Sierra Nevada Corporation).

Más de 260 unidades ordenadas mundialmente destacan su versatilidad; ahora, con la versión A-29N, Embraer apunta a expandirse en Europa vía Portugal como cliente lanzador. Este hito refuerza a Brasil como exportador clave de tecnología militar letal y accesible.