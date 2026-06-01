Las autoridades migratorias mantienen estrictos controles sobre la vigencia de los documentos de viaje.

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Miles de viajeros en Colombia, Chile y Ecuador podrían enfrentar inconvenientes para ingresar o salir de estos países si descuidan uno de los requisitos más importantes para cualquier viaje internacional: tener el pasaporte vigente.

Las autoridades migratorias de las tres naciones continúan aplicando controles que permiten rechazar embarques o impedir el tránsito internacional cuando el documento se encuentra vencido o no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino.

Aunque muchas personas solo revisan la fecha de vencimiento días antes de viajar, los organismos migratorios recomiendan verificar con anticipación la vigencia del pasaporte, ya que algunas naciones exigen una validez mínima de varios meses para permitir el ingreso de visitantes extranjeros.

¿Qué pasa en Colombia si el pasaporte está vencido?

En Colombia, los ciudadanos que planean viajar al exterior deben contar con un pasaporte vigente al momento de realizar el control migratorio. Si el documento está vencido, la aerolínea puede negar el abordaje incluso antes de que el pasajero llegue al puesto de Migración Colombia.

Además, numerosos destinos internacionales exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses contados desde la fecha prevista de ingreso. Por esta razón, un documento próximo a vencer también puede generar problemas, aun cuando formalmente siga vigente.

José Antonio Kast, Gustavo Petro y Daniel Noboa bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte.

Las autoridades recomiendan revisar la fecha de expiración con suficiente antelación y realizar el trámite de renovación antes de comprar tiquetes o programar viajes internacionales.

¿Qué exige Chile para ingresar o salir del país?

En Chile, el control migratorio exige documentación válida para los desplazamientos internacionales. Los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y, cuando corresponda, los permisos migratorios exigidos por las autoridades.

Si el documento se encuentra vencido, las aerolíneas pueden impedir el embarque y los organismos de control tienen la facultad de rechazar el ingreso o la salida del territorio nacional según cada caso.

Las autoridades chilenas también recomiendan verificar los requisitos específicos del país de destino, ya que muchos gobiernos exigen vigencias superiores a la duración del viaje.

¿Cuáles son las reglas para viajar desde Ecuador con pasaporte?

Ecuador mantiene requisitos similares para quienes desean realizar viajes internacionales. Los ciudadanos ecuatorianos y los extranjeros residentes deben portar documentación válida y vigente al momento de abandonar o ingresar al país.

Un pasaporte vencido puede convertirse en un obstáculo inmediato durante los controles aeroportuarios. Dependiendo del destino, incluso un documento próximo a expirar podría ser considerado insuficiente para autorizar el viaje.

Por esta razón, las autoridades aconsejan revisar periódicamente la fecha de vencimiento y adelantar la renovación cuando sea necesario.

¿Por qué algunos países exigen seis meses de vigencia en el pasaporte?

Uno de los errores más comunes entre los viajeros consiste en asumir que basta con que el pasaporte no esté vencido. Sin embargo, decenas de países aplican la llamada “regla de los seis meses”, que exige una vigencia mínima posterior a la fecha de ingreso.

Esta medida busca evitar que los visitantes queden con documentación expirada durante su permanencia en el extranjero y permite a las autoridades migratorias mantener un mayor control sobre los movimientos internacionales.

Por ello, un viajero podría tener un pasaporte válido, pero aun así ser rechazado en el aeropuerto si no cumple con la vigencia adicional exigida por el país que pretende visitar.

¿Qué documentos revisan las autoridades migratorias antes de autorizar un viaje?

Antes de aprobar el ingreso o la salida de un país, las autoridades migratorias y las aerolíneas suelen verificar varios requisitos relacionados con la identidad y situación migratoria del pasajero.

Entre los principales controles se encuentran: