La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), un estudio que analiza el desempeño de los principales conglomerados urbanos del país.

El informe evalúa a cada ciudad a partir de cinco dimensiones clave, como desarrollo económico, sociedad, medio ambiente, tecnología e infraestructura, y política e instituciones.

¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en Argentina?

De acuerdo con la valuación estratégica global del informe elaborado por la UBA, el ranking quedó de la siguiente manera:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – 3,65 puntos

Mendoza – 3,34 puntos

Córdoba – 3,25 puntos

San Miguel de Tucumán – 3,17 puntos

Rosario – 3,16 puntos

San Juan – 2,98

Santa Fe – 2,98

Salta – 2,85

Mar del Plata – 2,74

Resistencia – 2,54

CABA encabeza el ranking por segundo año consecutivo, muestra un desempeño sobresaliente en desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología. Mendoza y Córdoba se afianzan como los principales centros urbanos del interior del país.

Mejor ciudad de Argentina: ¿qué mide el índice de la UBA?

El IGEC analiza 10 ciudades mediante 159 indicadores, agrupados en cinco grandes dimensiones:

Política e instituciones: participación ciudadana, planificación urbana, transparencia.

Desarrollo económico: solvencia, competitividad, atracción de inversiones.

Sociedad: educación, salud, seguridad y cohesión social.

Medio ambiente: movilidad, espacios verdes, gestión de residuos y sostenibilidad.

Tecnología e infraestructura: acceso a servicios esenciales y equipamiento tecnológico para la gestión urbana.

Cada indicador se puntúa de 0 a 5, permitiendo obtener una valoración global del desempeño urbano.

¿Por qué CABA lidera el ranking?

Según el informe, CABA obtiene los valores más altos en todas las dimensiones evaluadas, destacándose especialmente en:

Dimensión tecnológico-estructural: 3,75

Dimensión medioambiental: 3,76

Desarrollo económico: 3,68

Sociedad: 3,70

Esto refleja un desempeño sostenido y una gestión integrada entre áreas estratégicas.

Cambios en el desempeño de las ciudades

El estudio señala que el promedio global subió de 3,00 a 3,06, mostrando una leve mejora general. Así también, San Miguel de Tucumán tuvo uno de los avances más fuertes, impulsado por mejoras en política institucional y gestión ambiental.

Salta también recuperó posiciones con mejoras interanuales. Por su parte, San Juan y Santa Fe mostraron leves retrocesos, aunque no significativos.