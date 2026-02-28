El presidente Javier Milei ordenó este sábado elevar el nivel de seguridad a “Alto” en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada en respuesta a la reciente escalada bélica en Medio Oriente y oficializada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. La medida de prevención alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y a las instituciones de la comunidad judía. Según detalló el Ejecutivo, la finalidad de la disposición es “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”. En este marco, se instruyó a los ministerios competentes a fortalecer, de manera preventiva, todos los dispositivos de protección. Esto incluye un refuerzo inmediato en la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras radicadas en la Argentina. Asimismo, por orden directa del jefe de Estado, el Sistema de Inteligencia Nacional comenzará a monitorear de forma permanente la evolución de los acontecimientos. Esta tarea se llevará a cabo en estrecha cooperación con agencias internacionales. El objetivo principal de esta coordinación de inteligencia es asegurar la detección inmediata de cualquier posible riesgo o amenaza contra la seguridad nacional que pudiera surgir como daño colateral del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, el Gobierno dispuso la activación de un protocolo de alerta en todas las fronteras. Esta decisión implica un refuerzo estricto de los controles de ingreso y egreso al país y un aumento en la trazabilidad de los movimientos transfronterizos. Este esquema de seguridad fronteriza contempla el trabajo conjunto de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales, quienes revisarán las alertas tempranas en las zonas consideradas sensibles, se informó. Finalmente, a través del documento oficial, el Gobierno reafirmó su “compromiso indeclinable” con la defensa de la vida y el orden constitucional. Además, garantizó que continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante este escenario internacional de alta tensión. En sintonía con las medidas de seguridad adoptadas, la Cancillería argentina emitió un contundente comunicado en el que expresó su apoyo a las acciones conjuntas de Washington y Jerusalén, destinadas a “neutralizar la amenaza” del régimen de Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó enérgicamente los ataques iraníes contra diversos países árabes y bases estadounidenses, advirtiendo que Teherán sigue sin desmantelar su programa nuclear y mantiene su apoyo a grupos armados desestabilizadores en la región. En el mismo documento diplomático, el Gobierno recordó que la Justicia nacional considera al régimen iraní como responsable del trágico atentado contra la sede de la AMIA en 1994, reafirmando el compromiso permanente del país con la memoria, la verdad y la justicia. Por último, se informó que la red consular argentina en Medio Oriente se encuentra trabajando de manera coordinada para mantener contacto constante con los ciudadanos connacionales y asistirlos ante cualquier eventualidad.