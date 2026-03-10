Javier Milei eligió el escenario más improbable para volver a cargar contra dos de los empresarios más poderosos de la Argentina. En la apertura de la Argentina Week —el evento organizado en la sede del JP Morgan en Nueva York para atraer inversores internacionales— el mandatario apuntó directamente contra Paolo Rocca, dueño de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, propietario de Fate y Aluar. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó, se terminó la Argentina corrupta”, disparó el Presidente ante una audiencia de potenciales inversores de todo el mundo. La acusación contra Madanes Quintanilla fue especialmente detallada. Milei lo responsabilizó de haber extorsionado a su propio gobierno para conservar una medida antidumping que protegía a Aluar, la principal fábrica de aluminio del país. Esa barrera, vigente desde 2020, aplicaba un arancel del 28% a las importaciones chinas de hojas de aluminio. Cuando el Gobierno decidió no renovarla, la respuesta del empresario fue, según el Presidente, una amenaza concreta. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral... y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños”, relató con visible indignación frente a su audiencia en Manhattan. El Presidente no se limitó a denunciar el episodio. Frente a los inversores, proyectó que esos trabajadores serán absorbidos por sectores industriales en crecimiento, una afirmación que busca desestimar el peso del argumento empresarial que esgrimió Madanes para presionar al Ejecutivo. También apuntó contra el kirchnerismo al referirse a la relación entre el Estado y algunos grupos empresarios. “Los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo insultaban porque lo odiaran, sino porque estaban negociando la coima”, dijo. La elección del escenario no fue casual ni inocente. La Argentina Week es, por definición, una vidriera hacia el capital extranjero. Que Milei haya decidido usar ese foro para acusar públicamente a dos de los industriales más importantes del país habla de una decisión política deliberada: mostrar ante los mercados que su gobierno no negocia con grupos de presión locales, sin importar su peso económico o su capacidad de daño. El discurso también incluyó una descripción del marco filosófico que, según Milei, guía las decisiones de su administración. El Presidente explicó que su enfoque se basa en un orden de mérito donde los valores éticos y morales ocupan el primer lugar, sustentados en cuatro pilares: la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos. “Hay límites al relativismo moral, hay cosas que no se pueden violar”, afirmó. Desde esa perspectiva, definió los derechos naturales —vida, libertad y propiedad privada— como las barreras infranqueables que su gobierno se compromete a respetar. El ataque a Rocca y Madanes, en ese encuadre, se presenta no como un conflicto político circunstancial sino como una consecuencia lógica de principios que, según él, no admiten excepciones. La segunda parte del discurso viró hacia la promesa económica. Milei defendió la apertura comercial como un mecanismo de bienestar directo para la población, usando como ejemplo concreto el mercado de neumáticos. “Si yo le devuelvo la libertad a los argentinos, que puedan disponer libremente de sus ingresos, obviamente van a asignar los recursos donde les conviene más y entonces van a pagar los neumáticos más baratos, quedará dinero disponible y lo gastará en otros bienes, por lo cual va a haber eficiencia económica”, argumentó. La cadena de consecuencias que trazó fue directa: mayor libertad económica implica que los trabajadores migran hacia sectores más productivos, lo que eleva los salarios, y simultáneamente acceden a bienes más baratos, lo que mejora el poder adquisitivo real. “Aumentan los salarios reales, aumenta el bienestar y en el medio hay menos corrupción, hay menos robo y se benefician 48 millones de personas”, concluyó. El objetivo declarado de su gestión, enunciado ante los inversores reunidos en Nueva York, no dejó margen para la ambigüedad: “Concretamente, nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo”.