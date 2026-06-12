Oficial: el DIF de Chihuahua regala paquetes de comida y alimentos básicos a las familias que cumplan este requisito

Miles de familias en Chihuahua reciben apoyo alimentario de manera periódica gracias a una estrategia impulsada por el DIF Estatal y el programa NutriChihuahua. La iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en todo el estado.

De acuerdo con la información oficial del DIF, actualmente se distribuyen más de 57 mil paquetes alimenticios que benefician de forma directa a cerca de 135 mil personas. La entrega se realiza en coordinación con los 67 DIF Municipales, que identifican y actualizan los padrones de beneficiarios.

El requisito principal para acceder a este apoyo es formar parte de alguno de los grupos prioritarios definidos por las autoridades, entre ellos personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como jefas y jefes de familia en condiciones de vulnerabilidad.

¿Quiénes pueden recibir los paquetes alimenticios gratuitos del DIF?

El DIF Estatal de Chihuahua informó que la distribución de alimentos forma parte del programa NutriChihuahua, una estrategia permanente que busca garantizar el acceso a productos básicos en los hogares con mayores necesidades. La cobertura incluye zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas de toda la entidad.

Los apoyos están dirigidos a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y familias que enfrentan condiciones económicas adversas.

También se entregan alimentos a escuelas y comedores comunitarios. Según el organismo, esta acción tiene como objetivo “garantizar el acceso a alimentos básicos a los hogares con mayor necesidad”.

n Urique y Bocoyna, más de 400 familias recibieron apoyos alimentarios gracias a la estrategia NutriChihuahua, impulsada por la Gobernadora Maru Campos. DIF

Más de 57 mil paquetes y 135 mil beneficiarios: así funciona el programa

Las autoridades detallaron que los paquetes contienen productos de la canasta básica seleccionados para contribuir a una alimentación equilibrada y reforzar la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas. La distribución se realiza de manera bimestral mediante una red de coordinación con los DIF Municipales.

Este esfuerzo se complementa con otras acciones alimentarias, como el programa de desayunos escolares que diariamente proporciona más de 154 mil raciones frías y calientes en escuelas y centros comunitarios. El DIF destacó que la entrega permanente de alimentos es una de sus principales prioridades para apoyar a la población más vulnerable del estado.

Entrega especial en Uruachi: alimentos, maíz, frijol y apoyo para escuelas

Como parte de estas acciones, NutriChihuahua llevó apoyos a familias del municipio de Uruachi, donde se distribuyeron 197 paquetes alimentarios para personas con discapacidad, niñas y niños, mujeres embarazadas y jefes y jefas de familia. La jornada también incluyó la entrega de 200 sacos de maíz y frijol.

DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. DIF

Además, se otorgaron 433 lotes alimentarios para 43 escuelas indígenas y rurales, así como herramientas agropecuarias de uso comunitario destinadas a fortalecer la producción local.

Durante el evento, el director de Alimentación del DIF Estatal, Gustavo Rascón Arellano, afirmó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de “garantizar que nadie se quede sin alimentos básicos”.

Por su parte, Javier López Arzate destacó que DIF y autoridades locales trabajan coordinadamente para “entregar ayuda alimentaria y herramientas que impulsan la autosuficiencia”, priorizando a las localidades con mayores necesidades.