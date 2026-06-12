La Cámara de Representantes aprobó la Faster Labor Contracts Act, una nueva reforma laboral que obliga a los empleadores a negociar contratos con los sindicatos recién formados dentro de plazos estrictos. La votación fue de 230 a 193, con 20 republicanos que cruzaron líneas partidarias para respaldar la medida.

El proyecto modifica la Ley Nacional de Relaciones Laborales y fue forzado al pleno mediante una discharge petition, un mecanismo que permite saltear al liderazgo de la Cámara con 218 firmas de respaldo. Lo impulsó el representante demócrata Donald Norcross de Nueva Jersey.

¿Qué establece la nueva reforma laboral aprobada por el Congreso?

La nueva ley fija que, una vez votado el sindicato, el empleador tiene 10 días para iniciar negociaciones del primer contrato colectivo. Si no hay acuerdo, se activan etapas progresivas obligatorias.

Plazos clave de la reforma

Días 1–10: el empleador debe sentarse a negociar.

90 días: negociación directa entre empresa y sindicato.

30 días adicionales: mediación federal si no hay acuerdo.

Instancia final: panel de arbitraje que puede imponer un contrato vinculante.

La medida apunta a eliminar una práctica extendida : en promedio, los trabajadores esperan 458 días para obtener su primer contrato.

La nueva ley fija que, una vez votado el sindicato, el empleador tiene 10 días para iniciar negociaciones del primer contrato colectivo. Pexels

¿Qué pasa ahora con la reforma y cómo afecta a los trabajadores?

La nueva ley laboral pasa al Senado, donde enfrenta un panorama incierto bajo control republicano. Ya existe un proyecto espejo, el S. 844, presentado por el senador Josh Hawley (R-Misuri) con respaldo bipartidista y el aval de los Teamsters.

Si se convierte en ley, sería el cambio más significativo en protección laboral desde antes de la Segunda Guerra Mundial, según sus impulsores. Hawley exigió al Senado actuar: “Los trabajadores necesitan una reforma real que los ponga primero.”