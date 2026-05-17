Hay objetos cotidianos que se usan todos los días sin preguntarse por qué están diseñados como están. Los enchufes son uno de ellos. En particular, esos pequeños orificios que aparecen en las clavijas planas generan curiosidad, y la respuesta tiene más utilidad de lo que parece. Esos pequeños agujeros que aparecen en las clavijas planas de los enchufes tienen usos concretos y bien definidos, aunque la mayoría de las personas nunca lo sepan. La razón principal es la retención. Dentro del tomacorriente existen pequeños resortes que encajan en esos orificios cuando la clavija está completamente insertada. Ese mecanismo evita que el enchufe se salga con facilidad y garantiza una conexión más firme y estable durante el uso. Hay además un beneficio económico para los fabricantes ya que el orificio reduce la cantidad de metal necesario para fabricar cada clavija, lo que se traduce en ahorro de material a escala industrial. Los orificios también permiten la instalación de dispositivos de bloqueo, que impiden el uso no autorizado o accidental de ciertos equipos eléctricos. Este uso es más frecuente en entornos industriales, aunque también existe en aplicaciones domésticas de seguridad. Los enchufes que se usan en México, Estados Unidos y Canadá siguen la clasificación NEMA, definida por la National Electrical Manufacturers Association, o Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos en español. Esta organización es la responsable de establecer las normas de construcción eléctrica en América del Norte. Su función no es menor: garantiza que los enchufes NEMA sean seguros, compatibles y estandarizados para todos los dispositivos que se conectan a una fuente de energía. En el continente americano existen principalmente dos tipos de enchufe. El tipo A (NEMA 1-15) tiene dos clavijas planas paralelas y no cuenta con conexión a tierra. El tipo B (NEMA 5-15) agrega una tercera patita redondeada en la parte superior que forma una figura triangular: ese es el enchufe a tierra, más seguro y cada vez más común en instalaciones modernas.