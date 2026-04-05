Cada vez más personas deciden remodelar distintos espacios del hogar, ya sea para modernizarlos o ganar funcionalidad. Dentro de estas transformaciones, la cocina se consolida como uno de los ambientes que más cambios recibe, en especial en hogares donde se integra con el living o el comedor. En este contexto, sobresale una tendencia que gana fuerza en el diseño de interiores: esconder la heladera detrás de una puerta de mueble, logrando que el electrodoméstico pase desapercibido y se integre por completo al conjunto de la cocina. Aunque la heladera sigue estando presente, el cambio está en cómo se la muestra. La tendencia conocida como “heladera invisible” propone diseñar un módulo a medida que respete las dimensiones del electrodoméstico y lo recubra con puertas del mismo material y color que el resto del mobiliario. De esta manera, la heladera deja de ser un elemento protagonista y se mimetiza con alacenas y bajomesadas. Este recurso es especialmente elegido en cocinas abiertas, donde se busca una continuidad visual con el living o el comedor, evitando cortes abruptos en el diseño. Ocultar la heladera detrás de una puerta no es solo una cuestión estética. Esta tendencia suma varias ventajas: Para quienes buscan una opción más económica o no quieren realizar una reforma integral, los paneles divisores se posicionan como una solución práctica y en tendencia. Pueden ser de listones de madera, varillas verticales o placas completas, y funcionan como separadores sutiles entre la cocina y otros ambientes. Este recurso permite ocultar parcialmente la heladera, delimitar espacios sin necesidad de levantar paredes y sumar un toque cálido y actual. Es una opción muy utilizada en cocinas integradas cercanas a la puerta de entrada, donde se busca ocultar electrodomésticos de la vista directa.