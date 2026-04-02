Una nueva tendencia está ganando terreno en la cocina. Lejos de la clásica cocina a gas con horno y hornallas integradas, cada vez más hogares apuestan por una distribución distinta de los electrodomésticos, pensada para optimizar el espacio y mejorar la experiencia. Este cambio propone separar el horno del anafe y ubicarlos en distintos sectores de la cocina. Así, el horno pasa a ser empotrable dentro de un mueble, mientras que las hornallas se instalan sobre la mesada o en una isla. El resultado es una cocina más moderna, versátil y funcional, que deja atrás para siempre el formato tradicional. En lugar de un único electrodoméstico que concentra ambas funciones, esta tendencia permite distribuir el horno y las hornallas estratégicamente según el espacio disponible, el flujo de trabajo y las preferencias estéticas. El horno empotrable se integra directamente en un mueble, generalmente a media altura, lo que facilita su uso y mejora la comodidad. Las hornallas, en tanto, se colocan sobre la mesada o una isla, liberando espacio y aportando un diseño más limpio y ordenado. Esta nueva forma de organizar la cocina no solo redefine la estética, sino que también amplía las posibilidades de personalización. Cada ambiente puede adaptarse al estilo de vida de quienes lo usan, algo difícil de lograr con una cocina tradicional. Uno de los principales beneficios de esta tendencia es la optimización del espacio. Al separar los electrodomésticos, se gana superficie de encimera, lo que facilita la preparación de alimentos y genera una sensación visual más despejada y organizada. Otro punto clave es la versatilidad en el diseño. El horno empotrable puede colocarse en la ubicación más cómoda, mientras que el anafe se adapta al flujo de trabajo de la cocina. Esto permite crear un espacio funcional y personalizado. Además, esta tendencia ofrece la posibilidad de elegir hornos de mayor capacidad, ideales para quienes disfrutan de hornear o cocinar grandes porciones. Al no depender del formato estándar de una cocina tradicional, las opciones son mucho más amplias.