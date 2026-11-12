En esta noticia Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia

Tras días de escándalo, este jueves Jensen Huang dejó la conducción del gigante tecnológico Nvidia luego de conocerse que tenía dos amantes, una de ellas sospechada de espionaje chino.

En el comunicado en el que el directorio de la compañía formalizó la renuncia inmediata del cofundador de la compañía y ahora ex CEO a todos sus cargos ejecutivos e institucionales, también confirmó a Colette Kress como la CEO interina. Así, la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), asumirá el nuevo rol sin dejar esas funciones.

Además, la empresa designó por primera vez a Harvey C. Jones como presidente del directorio. Al respaldar la transición, Jones afirmó que Kress “tiene un conocimiento profundo de nuestro negocio, clientes, operaciones y posición financiera”.

Por su parte, Kress se comprometió a “construir sobre la base extraordinaria que Jensen creó durante los últimos 33 años”. Agregó que seguirán el trabajo que convirtió a Nvidia en un líder en computación acelerada e inteligencia artificial.

La salida se produjo en medio de un escándalo que mezcló cuestiones personales con sospechas de espionaje. En las semanas previas, The New York Times publicó investigaciones según las cuales Huang habría sido objetivo de un presunto complot del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS).

Esas publicaciones involucraron una relación extramatrimonial entre Huang y Alice Huang, ejecutiva de origen chino, sin parentesco con él, vinculada a Megaspeed, una firma de centros de datos con sede en Singapur. Según informes de inteligencia, actuaba como agente encubierta.

Jensen Huang, CEO de Nvidia EFE

El caso escaló cuando se supo que la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU. investigaba a Megaspeed por la supuesta desviación no autorizada de chips avanzados de IA hacia China.

Luego, las autoridades transfirieron el caso al Departamento de Justicia, que abrió una investigación penal. El traspaso se dio tras una reunión que solicitó Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, con funcionarios de la oficina, en la que se mencionó el aval del subsecretario de Comercio Jeffrey I. Kessler. En paralelo, el FBI activó pesquisas propias y comités del Congreso citaron a la cúpula ejecutiva.

Frente a este escenario, el directorio inició una investigación interna sobre la conducta de Huang. Contrató al estudio neoyorquino Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y encomendó las indagaciones independientes al exfiscal federal interino Joon H. Kim.

En el mercado, las acciones cayeron hasta 8% en las primeras sesiones tras las revelaciones y la pérdida de capitalización superó los u$s 1,5 billones en poco más de un mes. Además, inversores institucionales presentaron demandas colectivas por fraude contra la compañía y Huang, en las que alegan la ocultación de riesgos.

Quién es Colette Kress, la nueva CEO interina de Nvidia

Kress, nacida en 1967, es licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona y tiene un MBA de la Escuela de Negocios Cox de la Southern Methodist University (SMU). Está casada y tiene dos hijos.

Su carrera se extendió por unos 25 años en Texas Instruments, Microsoft y Cisco. Comenzó en distintas posiciones financieras de Texas Instruments y luego pasó 13 años en Microsoft, donde fue durante cuatro años CFO de la división Server and Tools.

Después trabajó tres años en Cisco como vicepresidenta sénior y CFO de la división de Finanzas de Operaciones y Tecnología de Negocios. Allí dirigió la estrategia de capital, la planificación, los informes y el desarrollo de negocios.

Colette Kress, CEO interina de Nvidia Redes sociales

En septiembre de 2013 se incorporó a Nvidia como vicepresidenta ejecutiva y CFO, tras una búsqueda de dos años por parte del directorio. Era la firma de menor volumen contable en la que había trabajado.

En agosto de 2026, Kress presentó resultados récord del segundo trimestre del año fiscal 2027: ingresos por u$s 96.200 millones (106% más que un año antes) y una ganancia neta cercana a u$s 60.000 millones (126% más).

También proyectó un aumento de ingresos de 70% para el año fiscal 2028 y cuantificó en u$s 40.000 millones la oportunidad de negocio de la plataforma Vera Rubin.

En su gestión, impulsó la digitalización de procesos internos manuales y el diseño de estructuras de incentivos para retener talento. También intervino en negociaciones de inversión de gran escala, como las discusiones sobre el proyectado acuerdo de u$s 100.000 millones con OpenAI.

Fue incluida en el MarketWatch 50 de 2023 y recibió en 2024 el premio The New Era in Business, de la red ejecutiva Chief. En julio de 2025 pasó a ser multimillonaria en dólares y quedó en el puesto 37 del ranking de mujeres más poderosas de Forbes.

Su primera prueba como CEO interina será el próximo martes 17 de noviembre, cuando Nvidia presente los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2027. En este escenario, el directorio que preside Jones evalúa perfiles internos y externos para el cargo permanente.

Además, Kress deberá responder a la presión de comités del Congreso estadounidense, encabezados por Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, y a la investigación penal del Departamento de Justicia. También deberá sostener el calendario de la plataforma Vera Rubin y ejecutar el acuerdo ampliado con Amazon Web Services (AWS) para suministrar dos millones de GPUs adicionales.