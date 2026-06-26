Una nueva ola de calor llega a Estados Unidos y está vez viene acompañada de tormentas severas, lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con las predicciones meteorológicas, diferentes sistemas de tormentas recorrerán el centro y el este del país antes y durante la expansión de esta ola, aumentando la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas y otros fenómenos severos.

Alerta por fuertes tormentas, intensas lluvias y potentes ráfagas de viento

Según lo indican expertos de AccuWeather, dos importantes sistemas de tormentas se desplazaron desde las Llanuras hacia la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio.

Se espera entonces que un sistema más intenso avance por el Medio Oeste antes de dirigirse hacia los Apalaches. Las predicciones indican que estas tormentas podrán generar

Ráfagas de viento de entre 55 y 65 mph

Granizo con capacidad de causar daños

Lluvias intensas

Riesgo de inundaciones repentinas

Hay alerta por intensas tormentas para los próximos días en los estados centrales de Estados Unidos. Shutterstock

Más tormentas durante el fin de semana

Se explica además que las condiciones favorables para la formación de tormentas persistirán en las Llanuras centrales durante el fin de semana.

Esto es gracias a la combinación de aire cálido y húmedo, que sientan las condiciones propicias para el desarrollo de nuevos sistemas de precipitaciones.

Para hoy viernes el mayor riesgo está situado desde el oeste de Texas y el este de Nuevo México hacia el centro y este de Montana.

Durante el sábado y el domingo, la actividad de tormentas más concentrada estará sobre el norte de las Llanuras y sectores del Medio Oeste.

Qué esperar para la semana en la que finaliza junio e inicia julio

Con el fortalecimiento de este domo de calor durante la próxima semana sobre el Medio Oeste, nuevas tormentas se desplazarán alrededor de las Montañas Rocosas y las Altas Llanuras hacia el norte de Medio Oeste y gran parte del noreste de Estados Unidos.