Las autoridades mantienen vigilancia sobre varias regiones por posibles tormentas eléctricas y fuertes aguaceros (Fuente: edición propia).

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El viernes 26 de junio podría convertirse en una de las jornadas más lluviosas de la semana en Colombia. Los pronósticos indican un incremento generalizado de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional, acompañado de tormentas eléctricas, abundante nubosidad y un ambiente más frío en varias zonas de la región Andina y el Pacífico.

El avance de extensos sistemas nubosos durante la tarde y la noche favorecerá la llegada de lo que muchos colombianos describen como un auténtico “muro de nubes negras”, capaz de oscurecer el cielo durante horas y provocar lluvias persistentes.

La situación meteorológica afectará a más de una docena de municipios y departamentos, especialmente en áreas donde la humedad seguirá aumentando al cierre de la semana. Además, las autoridades recomiendan mantener precaución por posibles vendavales, descargas eléctricas y afectaciones en la movilidad debido al deterioro de las condiciones climáticas.

¿Cuáles serán las zonas de Colombia con las lluvias más fuertes este viernes 26 de junio?

Los pronósticos señalan que las precipitaciones más importantes se concentrarán en diferentes momentos del día sobre amplias regiones del país.

Durante la mañana y parte de la tarde podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas en:

Caquetá.

Norte de Amazonas.

Vaupés.

Guaviare.

Meta.

Nororiente de Vichada.

Oriente de Casanare.

Norte de Arauca.

Se aproxima la tormenta del siglo en más de 12 municipios: ingresa un muro de nubes negras y una baja helada en las temperaturas.

Posteriormente, durante la tarde y la noche, las lluvias tenderán a fortalecerse en:

Magdalena.

Sur de Bolívar.

Córdoba.

Golfo de Urabá.

Centro y norte de Antioquia.

Sur de Santander.

Noroccidente de Boyacá.

Norte y suroriente de Cundinamarca.

Risaralda.

Chocó.

Centro y oriente del Valle del Cauca.

Cauca.

Putumayo.

Estas zonas presentan la mayor probabilidad de registrar tormentas acompañadas de actividad eléctrica y fuertes aguaceros.

¿Por qué se habla de un “muro de nubes negras” sobre Colombia?

La expresión hace referencia a extensas franjas de nubosidad densa que avanzan sobre una región y generan un oscurecimiento notable del cielo antes del inicio de las lluvias.

Este tipo de formaciones suele estar asociado a tormentas de gran desarrollo vertical, capaces de producir precipitaciones intensas, ráfagas de viento y cambios bruscos en la temperatura ambiente. En varias regiones del país, especialmente durante las tardes lluviosas, estos sistemas pueden dar la impresión de una pared oscura desplazándose sobre el horizonte.

Para el viernes, las condiciones atmosféricas favorecen precisamente la formación de este tipo de estructuras nubosas.

¿Habrá más frío en algunas regiones durante las lluvias?

Sí. Aunque Colombia atraviesa periodos de temperaturas elevadas en algunos sectores del Caribe, las tormentas previstas para el viernes podrían generar una sensación térmica más baja en varios departamentos de la región Andina y Pacífica.

La presencia continua de nubosidad, la reducción de la radiación solar y las lluvias persistentes provocarán ambientes más frescos, especialmente durante la tarde, la noche y la madrugada.

En municipios ubicados en zonas montañosas, el descenso de temperatura podría sentirse con mayor intensidad debido a los vientos asociados a las tormentas.

¿Qué pasará con San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

Después de varios días con predominio de tiempo seco, el archipiélago comenzará a registrar un cambio en las condiciones atmosféricas.

Los pronósticos indican la llegada de precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en áreas cercanas a la isla de San Andrés, donde aumentará la nubosidad y la probabilidad de chubascos durante distintos momentos de la jornada.

¿Existe riesgo de tormentas eléctricas y vendavales?

Las autoridades meteorológicas advierten que algunas de las tormentas previstas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento de consideración.

Por esta razón, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos durante los episodios más intensos de lluvia, alejarse de árboles aislados y asegurar estructuras livianas que puedan verse afectadas por el viento.