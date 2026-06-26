De acuerdo con el pronóstico difundido por la CONAGUA, se espera el avance de sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de lluvias de distinta intensidad durante los próximos días.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon un fin de semana marcado por condiciones de inestabilidad, con lluvias fuertes, chubascos y precipitaciones intensas en distintos puntos del país. Algunas regiones podrían concentrar los acumulados más elevados.

El fin de semana llegará con un escenario de tiempo inestable en gran parte de México. De acuerdo con el pronóstico difundido por la CONAGUA, se espera el avance de sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de lluvias de distinta intensidad durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno podría venir acompañado por descargas eléctricas, rachas de viento y reducción de visibilidad en algunas zonas, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones en áreas vulnerables.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la CONAGUA, se espera el avance de sistemas atmosféricos que favorecerán el desarrollo de lluvias de distinta intensidad durante los próximos días.

Se aproxima un tormentón con lluvias fuertes: qué estados podrían registrar las precipitaciones más intensas este fin de semana

Según el reporte meteorológico, las precipitaciones más relevantes se concentrarían principalmente en regiones del occidente, centro, sur y sureste del país, donde se prevén episodios de lluvias fuertes acompañadas por chubascos.

Entre las entidades con potencial de registrar mayores acumulados aparecen Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz . También podrían presentarse condiciones de inestabilidad en otras entidades conforme avance el sistema. Las autoridades señalaron que estos eventos podrían desarrollarse de manera intermitente durante el fin de semana, con periodos de lluvia intensa en lapsos cortos, una situación que suele incrementar el riesgo de encharcamientos urbanos.

Por qué aumentarán las precipitaciones y qué fenómenos están detrás del cambio del clima

El pronóstico indica que la combinación de humedad disponible, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas en distintas regiones del territorio nacional .

Este tipo de configuración meteorológica suele generar precipitaciones de corta duración pero con acumulados elevados, especialmente durante la tarde y noche, cuando las condiciones son más favorables para la evolución de tormentas.

Además de la lluvia, algunos puntos podrían registrar actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles caídas de granizo, principalmente en áreas donde los núcleos de tormenta logren mayor intensidad.

Qué riesgos pueden provocar las lluvias fuertes y qué recomienda CONAGUA

Las autoridades meteorológicas alertaron que las lluvias intensas pueden generar aumentos rápidos en niveles de ríos y arroyos, además de provocar inundaciones localizadas y deslaves en zonas con pendientes.

En áreas urbanas también podrían presentarse encharcamientos importantes y afectaciones temporales a la circulación por acumulación de agua o reducción de visibilidad. Ante este escenario, CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron seguir los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informado sobre actualizaciones del pronóstico durante todo el fin de semana.