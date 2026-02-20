El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por un frente frío que ingresó al país y traerá fuertes tormentas con granizo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora en distintas regiones del país que tendrán un fin de semana marcado por la lluvia. El organismo climático indicó que el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias alcanzarán los 70 milímetros acumulados y estarán acompañadas de vendavales, aunque en algunas zonas no serán tan continuos. La zona de la cordillera, desde Jujuy hasta Mendoza, incluidas Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan y San Luis se verán afectadas por tormentas aisladas. Algunas lluvias serán más fuertes o localmente severas, con granizo, intensa actividad eléctrica, cortinas de agua abundantes en cortos períodos y ráfagas de hasta 80 km/h. Se esperan acumulados de 25 a 50 mm en promedio. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo. Para la zona nordeste de Formosa, Chaco, Misiones y Córdoba se estiman lluvias y tormentas de variada intensidad, también fuertes o severas, con precipitaciones intensas, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados estimados son de 40 a 70 mm. El Servicio Meteorológico anticipó que las lluvias llegarían al centro de la provincia de Buenos Aires para el fin de semana con una alerta roja, pero finalmente el pronóstico se cambió y no habrá tormentas en ninguna zona hasta el lunes. Recién para la madrugada del lunes, las tormentas avanzarán hacia el norte y alcanzarán la Ciudad de Buenos Aires. Pese a este pronóstico auspicioso, el fin de semana se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas que no superarán los 28°C. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: