Lograr una carne tierna y jugosa no siempre depende del corte elegido. Incluso piezas de buena calidad pueden resultar duras después de la cocción, algo que suele generar frustración en quienes buscan un resultado perfecto.

Sin embargo, existe un ingrediente económico y presente en muchos hogares que puede ayudar a mejorar notablemente la textura de la carne. Se trata del bicarbonato de sodio, un producto que cada vez más cocineros y especialistas recomiendan utilizar antes de cocinar.

Por qué el bicarbonato de sodio ayuda a ablandar la carne

Los expertos explican que el bicarbonato de sodio puede convertirse en un gran aliado para conseguir una carne más tierna.

Según detallan, este compuesto alcalino modifica el comportamiento de las proteínas musculares cuando entra en contacto con la carne cruda.

El efecto principal es que evita que las proteínas se unan de forma excesiva durante la cocción. Como consecuencia, la carne conserva más agua en su interior y resulta más jugosa y fácil de masticar.

Este compuesto alcalino modifica el comportamiento de las proteínas musculares cuando entra en contacto con la carne cruda. (Foto: ChatGPT) ChatGPT

Cómo usar bicarbonato en la carne sin alterar el sabor

Aunque el truco puede dar buenos resultados, los especialistas recomiendan aplicarlo con moderación para evitar efectos no deseados.

Zapién advierte que dejar el bicarbonato demasiado tiempo sobre la carne puede modificar su sabor y afectar el resultado final del plato.

Para obtener mejores resultados, suele recomendarse utilizar una pequeña cantidad sobre la superficie de la carne cruda, dejar actuar durante un tiempo breve y luego retirarlo o cocinar la pieza según la receta elegida.

Aplicar una cantidad moderada.

Evitar tiempos prolongados de reposo.

Utilizarlo sobre carne cruda.

No reemplaza una cocción adecuada.

Funciona mejor como complemento de una buena técnica culinaria.

Otros usos del bicarbonato de sodio que recomiendan los cocineros

Además de utilizarse para ablandar la carne, el bicarbonato tiene una amplia variedad de aplicaciones dentro de la cocina.

Uno de los usos más conocidos consiste en reducir la acidez de las salsas de tomate. Gracias a sus propiedades alcalinas, ayuda a neutralizar parte de los ácidos presentes en el tomate.

Los expertos recomiendan añadir apenas una pizca hacia el final de la cocción. Esta técnica suele ser especialmente útil cuando se utilizan tomates en conserva o concentrados, que suelen presentar una acidez más elevada que los tomates frescos.

El bicarbonato también se utiliza en tortas, budines y bizcochuelos

La pastelería es otro de los ámbitos donde el bicarbonato de sodio tiene un papel importante.

Este ingrediente funciona como agente leudante cuando se combina con componentes ácidos presentes en distintas preparaciones.

Por ese motivo, una pequeña cantidad puede ayudar a obtener bizcochuelos, budines y tortas con mayor volumen, una textura más aireada y una miga más esponjosa después de la cocción en el horno.