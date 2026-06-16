El calendario de pagos de ANSES vuelve a concentrar la atención de miles de jubilados y pensionados durante la tercera semana de junio tras el último feriado.

Entre el aguinaldo, el bono extraordinario y el aumento por movilidad, las acreditaciones previstas para el martes 16 y el miércoles 17 de junio tendrán montos superiores a los habituales para quienes cumplan con un requisito clave vinculado a su DNI.

ANSES confirmó quiénes cobran el aguinaldo el 16 y 17 de junio según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

¿Qué jubilados cobran el martes 16 y miércoles 17 de junio? (Foto: Archivo)

Tras el feriado, el cronograma se reanudará con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 5, quienes cobrarán el martes 16 de junio.

Por su parte, los titulares con DNI terminados en 6 tendrán acreditado el dinero el miércoles 17 de junio. El calendario continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 7 : jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8 : viernes 19 de junio.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: desde el 23 de junio.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo, bono y aumento de ANSES

Durante junio, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99 luego de aplicarse el incremento mensual del 2,58% por movilidad.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional para los sectores de menores ingresos.

Además, los beneficiarios reciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente a $201.659. De esta manera, el ingreso bruto total para quienes cobran la mínima alcanza los $674.976,99.

Los montos que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de PUAM

ANSES también confirmó los importes que percibirán otros grupos incluidos en el sistema previsional durante junio.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán un total de $553.981,59, considerando el aguinaldo y el bono extraordinario.

En tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $493.483,89 con los adicionales correspondientes.

Para quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima, el aguinaldo será más elevado, ya que la jubilación máxima quedó fijada en $2.713.948,17 y el medio aguinaldo asciende a $1.356.974.