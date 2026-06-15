Tensión mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino Fuente: Shutterstock

La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón avanza en la modernización de su flota submarina mediante la incorporación de una nueva unidad de última generación que refuerza su capacidad operativa en los océanos.

El JS Chogei es el nuevo submarino añadido, cuyo diseño permite ampliar aquellas labores de vigilancia, patrullaje y control marítimo, formando parte de un plan integral de renovación del armamento militar.

Adicionalmente, la nueva nave submarina del ejército japonés se destinará, principalmente, a fortalecer la presencia naval en el océano Indo-Pacífico, una región de importancia estratégica para el control marítimo.

Tensión mundial: el ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino Fuente: Shutterstock

Japón fortaleció su Armada al incorporar el potente submarino JS Chogei

Con la llegada del Chogei, Japón ya cuenta con cinco submarinos de la clase Taigei en servicio, una flota que actualmente está compuesta por las unidades Taigei, Hakugei, Jingei y Raigei, que fueron incorporadas de manera progresiva por las fuerzas armadas.

Esta nueva unidad forma parte de la moderna clase Taigei, una serie de submarinos diseñados para sustituir de forma gradual modelos más antiguos y dotar a la marina japonesa de unidades con mayor capacidad operativa de guerra.

Tras su incorporación, la nave será destinada a la Segunda División de la Flotilla de Submarinos 2, una unidad que tiene su base en el puerto naval de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, considerado uno de los centros estratégicos de operaciones navales de Japón.

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Descubre las características del nuevo submarino JS Chogei

El submarino JS Chogei de la Armada de Japón se distingue por sus innovadoras características, posicionándose como uno de los más avanzados y eficaces en la actualidad, con una capacidad operativa que le permite operar durante meses bajo el océano.

Entre las principales prestaciones militares que ofrece el JS Chogei, se incluyen las siguientes:

Propulsión : sistema diésel-eléctrico con baterías de iones de litio, que favorece una mayor eficiencia energética y operaciones submarinas más prolongadas.

Velocidad máxima : superior a 20 nudos en inmersión.

Autonomía operativa : concebido para llevar a cabo misiones prolongadas de patrullaje durante varias semanas sin necesidad de retornar a puerto.

Tripulación: alrededor de 70 efectivos, con instalaciones adaptadas para personal femenino.

Armamento liviano : 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm situados en la proa.

Armamento pesado : torpedos pesados Tipo 89 diseñados para el combate contra buques y submarinos.

Misiles antibuque: UGM-84 Harpoon, que se pueden lanzar desde los tubos de torpedos.

capacidad operativa