El Gobierno de la Ciudad envió un proyecto a la Legislatura para crear un sistema digital de identificación y protección para perros y gatos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para la identificación, la atención sanitaria y el bienestar de perros y gatos .

La iniciativa contempla un número único para cada animal, una libreta sanitaria digital, cambios en las condiciones para viajar en colectivo con mascotas y la creación de un cementerio y crematorio público en Chacarita.

El proyecto, anunciado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también incluye nuevas exigencias para guarderías y pensionados, la creación de un registro de paseadores de perros y la posibilidad de ingresar con animales a determinados establecimientos públicos y privados.

Cómo funcionaría el DNI para perros y gatos y la libreta sanitaria digital

La iniciativa propone crear un Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos, que permitirá reunir en un mismo registro los datos de cada animal, la información de contacto de su responsable y otros antecedentes relevantes.

Además, cada mascota contará con una Libreta Sanitaria Digital que centralizará los datos de vacunación, condición reproductiva y castración. El documento también incluirá la información del veterinario que intervenga en la atención, quien deberá contar con matrícula habilitante.

Según el Gobierno porteño, el objetivo es mejorar el seguimiento sanitario, facilitar el acceso a los antecedentes médicos y contribuir a la prevención de enfermedades.

El proyecto prevé la creación del Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos Chalabala

Guarderías, paseadores y la gestión en vía pública: los nuevos servicios que vendrían con el DNI

El proyecto establece requisitos para los establecimientos que alojan animales, como guarderías y pensionados. Estos espacios deberán contar con cerramientos seguros, ventilación, luz natural, áreas de recreación y sectores de descanso y aislamiento.

También se prevén superficies mínimas por animal según su tamaño, personal capacitado, un veterinario responsable, protocolos de emergencia y evacuación y registros de los perros y gatos alojados.

En paralelo, se creará un registro de paseadores de perros. Quienes desarrollen esta actividad deberán cumplir con requisitos de inscripción, recibir capacitación y contar con una credencial digital. Además, tendrán obligaciones específicas para el manejo y control de los animales a su cargo .

Estas medidas buscan establecer pautas comunes para las actividades vinculadas con el cuidado y el traslado de mascotas.

Ampliación de los servicios veterinarios gratuitos en la Ciudad

En paralelo al debate legislativo del proyecto, el Gobierno de la Ciudad anunció una importante ampliación de las prestaciones veterinarias gratuitas a partir del 1 de noviembre, las cuales se gestionarán a través de la plataforma digital Animales BA.

Esta política busca facilitar el acceso a la salud animal en todos los barrios mediante la incorporación de nuevos turnos, infraestructura móvil y atención especializada para perros y gatos.

El esquema de nuevos servicios funcionará bajo las siguientes modalidades operativas:

atención clínica básica: móviles veterinarios recorrerán las 15 comunas porteñas de lunes a sábado, en el horario de 9 a 13, con turno previo otorgado por la web.

castraciones vespertinas: el centro fijo ubicado en Costanera Sur sumará atención en turno tarde, operando de lunes a viernes de 14 a 19, también con agenda previa.

estudios ecográficos: el centro fijo de atención veterinaria de Villa Soldati (Islas Malvinas 100) brindará el servicio los días lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 19, solicitando turno y derivación firmada por un veterinario del Gobierno de la Ciudad.

Colectivos, cementerio y crematorio para mascotas: qué propone la Ciudad

El proyecto de ley contempla cambios en el traslado de perros y gatos y la creación de un cementerio y crematorio público para mascotas en Chacarita.

En el caso del transporte, la iniciativa habilitaría los viajes en colectivos de la Ciudad de Buenos Aires mediante transportadoras cerradas, ventiladas y de tamaño adecuado .

La autoridad de aplicación podrá establecer cupos, días, horarios y requisitos adicionales. Los perros guía y de asistencia estarán exceptuados de esas restricciones.