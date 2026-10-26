Habrá 17 días sin clases en México: lo confirmó la SEP. Fuente: Shutterstock.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunciaron un nuevo paro que comenzará este miércoles 28 de octubre y podría afectar el dictado de clases durante varias jornadas.

La medida se enmarca en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y los reclamos salariales al Gobierno nacional.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) resolvió extender la huelga durante una semana completa, en desacuerdo con el alcance del plan de lucha definido a nivel nacional.

Paro docente en Rosario: qué días dictó suspensión de clases la UNR

El cronograma anunciado por COAD contempla cinco jornadas de paro distribuidas entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Las 3 primeras jornadas de paro quedarán efectivas durante la última semana de octubre, lo cual suspenderá las clases el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30.

Además, según los anuncios difundidos por el organismo en cuestión, la medida de fuerza se extendería durante los primeros días de noviembre.

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) resolvió extender la huelga durante una semana completa. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Zman Photography

Según el cronograma establecido, las clases para los alumnos de la ciudad quedarán interrumpidas los siguientes días:

Miércoles 28 de octubre

Jueves 29 de octubre

Viernes 30 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 3 de noviembre .

Cabe destacar que la modalidad de adhesión puede variar entre facultades y cátedras, por lo que se recomienda consultar con cada unidad académica cómo se desarrollarán las clases y actividades previstas durante esos días.

Por qué hay paro docente y qué reclaman los gremios universitarios

La medida responde al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de los salarios docentes. Desde COAD sostienen que el conflicto lleva un año sin resolverse y cuestionan la falta de aplicación de la norma.

Entre sus principales demandas, el gremio exige una recomposición salarial inmediata del 32% para recuperar el poder adquisitivo que los sueldos tenían en noviembre de 2023.

Al mismo tiempo, reclaman el pago de una suma equivalente a cinco salarios, que consideran adeudada por el Gobierno Nacional.

En su comunicado, la organización sostuvo: “El plan de lucha universitario continúa hasta que el gobierno cumpla la ley”. La decisión de profundizar las medidas se tomó después de que el Congreso Extraordinario de CONADU rechazara una propuesta de paro por tiempo indeterminado y definiera un esquema de protestas más acotado.

¿Cómo se organizará la medida de fuerza?

La jornada de inicio del paro está programada para el miércoles 28 de octubre, fecha en que se tratará el presupuesto en comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Para ese mismo día, se anunció movilización para el día que se trate el presupuesto en el pleno de la citada cámara. “En medio de esas fechas, el Congreso resolvió realizar jornadas de visibilización y protesta conforme defina cada asociación de base”, destaca en el comunicado publicado a través de su sitio web oficial este lunes 26 de octubre.