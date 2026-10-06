Los perros salchicha, también conocidos como Dachshund, son una de las razas más reconocibles por su cuerpo alargado y sus patas cortas. Aunque su apariencia es particular, también requieren cuidados específicos para mantener una buena calidad de vida y favorecer su longevidad.

Cuánto tiempo vive un perro salchicha

La Clínica Veterinaria del Sol señala: “El año promedio de vida de un perro salchicha es de 12 a 16 años”. Además, afirman que algunos ejemplares pueden incluso superar los 18 años cuando mantienen una alimentación adecuada, realizan ejercicio moderado y reciben controles veterinarios periódicos.

El año promedio de vida de un perro salchicha es de 12 a 16 años

Purina también establece una esperanza de vida de entre 12 y 16 años para los Dachshund y destaca que se trata de perros leales, cariñosos y muy unidos a sus familias.

Cuánto tiempo vive un perro salchicha. Unsplash.

Los cuidados que necesita un perro salchicha

Uno de los principales aspectos que se debe controlar en esta raza es el peso. Los perros salchicha tienen una particular conformación corporal y son propensos a sufrir problemas en la columna, por lo que mantener un peso saludable resulta fundamental.

La alimentación debe estar adaptada a su tamaño y etapa de vida, mientras que el ejercicio debe realizarse de manera regular y moderada. Los paseos diarios y los juegos también ayudan a mantenerlos activos y estimulados.

Además, se recomienda evitar que salten desde lugares elevados, como camas o sillones, ya que este tipo de movimientos puede aumentar el riesgo de lesiones en la espalda. En algunos casos, utilizar rampas o escaleras adaptadas puede ser una alternativa para reducir estos saltos.

El problema de salud que más preocupa en los Dachshund

La enfermedad del disco intervertebral, conocida como IVDD, es uno de los principales problemas de salud asociados con los perros salchicha. Su particular estructura corporal los hace especialmente susceptibles a sufrir alteraciones en los discos de la columna.

Los signos pueden incluir dolor, dificultad para caminar, debilidad en las patas o cambios en la movilidad. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante realizar una consulta veterinaria para determinar la causa y el tratamiento correspondiente.

Por este motivo, los controles periódicos permiten detectar posibles problemas de salud y actuar de manera temprana.

Los cuidados que necesita un perro salchicha. Magnific.

Cómo es la personalidad de los perros salchicha

Además de su particular aspecto físico, los Dachshund se caracterizan por ser perros inteligentes, activos y valientes. También suelen desarrollar un fuerte vínculo con sus familias.

Según Purina, pueden ser independientes y algo testarudos, por lo que el entrenamiento requiere paciencia, constancia y refuerzo positivo. También necesitan actividad física y estimulación mental para evitar el aburrimiento.

Con los cuidados adecuados, una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y controles veterinarios regulares, los perros salchicha pueden acompañar a sus familias durante muchos años.