Una de las estaciones del Tren de la Costa se convertirá en escenario de una experiencia inmersiva de terror el próximo sábado 31 de octubre por Halloween. La propuesta se realizará en el Centro Cultural El Andén, ubicado en la estación San Fernando.

El espectáculo denominado “El futuro ya llegó” comenzará a las 20:00 y se extenderá hasta las 23:00. La actividad tendrá entrada gratuita para todo el público.

Cómo será el espectáculo de Halloween en el Tren de la Costa

“El futuro ya llegó” propone transformar por completo el espacio del Centro Cultural El Andén mediante una puesta en escena que combina terror, tecnología y diferentes actuaciones en vivo.

Uno de los principales atractivos será el mapping, una técnica que utiliza proyecciones para generar efectos audiovisuales sobre distintas superficies y que estará a cargo de Makana Cine. Las imágenes se integrarán con la arquitectura de la estación para crear un ambiente ideal para la experiencia.

La puesta también contará con actores y bailarines de las compañías La Popular y El Ceibal, además de iluminación y sonido especialmente preparados para acompañar cada escena.

La propuesta tendrá una identidad musical particular a cargo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La actividad estará recomendada para mayores de 6 años, aunque la organización advirtió que algunos sonidos pueden resultar molestos para personas sensibilidad auditiva.

Una de las estaciones de tren más populares tendrá cambios a fines de octubre: cómo funcionará el servicio en esta fecha.

Cómo será el ingreso al evento

El espectáculo se realizará el sábado 31 de octubre, entre las 20:00 y las 23:00 en el Centro Cultural El Andén de la estación San Fernando del Tren de la Costa. La entrada será gratuita y los asistentes podrán acceder en grupos para realizar el recorrido, que tendrá una duración aproximada de 20 minutos por experiencia.

Durante las tres horas del evento se irán conformando los grupos que ingresarán al recorrido inmersivo. La información publicada sobre el evento no especifica un sistema de reserva previa.