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Dejar de recibir mensajes o llamados publicitarios en el celular todos los días: cómo registrar la línea, cuáles son los requisitos y cómo denunciar en caso de incumplimiento

Una situación muy frecuente durante el día es recibir llamados de números desconocidos al celular y que, en muchos casos, se trate de llamados publicitarios para promocionar alguna venta de bienes o servicios; sin embargo, lo que muchos no saben es que hay una herramienta oficial para frenarlos: el Registro Nacional No Llame, a cargo de la Agencia a la Información Pública (AAIP).

En otras palabras, este registro garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios .

Lo único que se debe hacer es inscribirse de manera gratuita y online, y alcanza tanto a teléfonos fijos y celulares.

Cómo registrar la línea en el Registro No Llame, paso a paso

El trámite es fácil y rápido, y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la página oficial nollame.aaip.gob.ar Validar la identidad con el DNI a través de Mi Argentina. Si esa plataforma no envía el nombre y apellido completos, el sitio ofrece RENAPER como alternativa. Elegir la opción “Quiero registrarme” o “Registrá tus líneas”. Iniciar el trámite para el teléfono fijo o móvil y seguir las instrucciones del sistema. Controlar el estado en “Consultá tus líneas”.

En este último paso, la verificación se realiza por esta última sección y el sistema no envía ninguna confirmación.

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Cuáles son los requisitos

Los requisitos que informa el organismo son:

Ser titular de la línea o usuario autorizado .

Contar con DNI para validar la identidad.

No hay límite: se pueden inscribir todas las líneas que se quiera.

No tiene costo.

Cabe destacar que los titulares con más de 5 líneas, es decir con flotas, deben utilizar la opción “Registrá una flota”.

Por otro lado, es importante remarcar que las empresas tienen hasta 30 días para dejar de llamar una vez ingresado en los listados. El registro alcanza llamadas, SMS y mensajes de WhatsApp, pero no alcanza correo electrónico ni el spam.

Aun así, no frena todas las llamadas. Quedan exceptuadas:

Campañas de bien público .

Emergencias para garantizar la salud y seguridad de la población.

Campañas electorales .

Empresas con relación contractual vigente , por el producto o servicio contratado.

Encuestas de opinión, salvo que busquen vender algo.

En el caso de que sigan los llamados publicitarios una vez que pasaron 30 días desde el registro, la persona puede hacer la denuncia a través de la opción “Realizá una denuncia” y seguir con los pasos correspondientes.

Para completarla se necesitan estos datos:

Número que recibió la llamada.

DNI del titular o usuario autorizado.

Número de origen, si se pudo identificar.

Día y hora de la llamada.

Datos de la oferta, como empresa o marca y producto.

En conclusión, el Registro No Llame reduce las llamadas publicitarias y ante cualquier incumplimiento se puede optar por la denuncia para reclamar.