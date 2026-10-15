Una persona sosteniendo un teléfono inteligente que muestra en pantalla el logotipo oficial de WhatsApp sobre un fondo verde brillante.

WhatsApp anunció las llamadas con invitados, una característica que habilita la participación de cualquier persona mediante un enlace, incluso si no utiliza la plataforma.

“Esto significa que todos tendrán acceso a llamadas gratis cifradas de extremo a extremo sin límites de tiempo, sin interrupciones bruscas, sin tener que reiniciar rápidamente la llamada y sin esperar a que todos se vuelvan a unir”, detalló WhatsApp en su blog.

Para garantizar la seguridad, toda persona que ingrese como invitada deberá contar con la aprobación previa del organizador de la llamada.

¿Cómo funciona el nuevo acceso de los invitados en WhatsApp?

Los usuarios invitados pueden abrir el enlace desde el navegador de su computadora, ingresar un nombre y esperar la autorización del anfitrión para sumarse a una llamada individual o grupal. La herramienta admite reuniones de hasta 32 participantes simultáneos .

Ahora bien, la creación de enlaces para llamadas o videollamadas continuará siendo una función exclusiva para quienes tengan una cuenta de WhatsApp, según explicó EFE.

Captura de pantalla de la interfaz de WhatsApp Web en una computadora, mostrando una videollamada grupal con varios participantes en cuadrícula y un panel lateral con la etiqueta "Llamadas con invitado" y el enlace para compartir. WhatsApp

Qué pueden y qué no pueden hacer los visitantes

Los invitados no tendrán acceso a los números de teléfono de los demás participantes ni podrán enviar mensajes o incorporar personas directamente a la conversación.

Sin embargo, sí podrán utilizar varias de las funciones clave disponibles durante las llamadas. Entre ellas se encuentran compartir la pantalla de la computadora para colaborar en tiempo real, revisar contenidos junto a otros participantes, reaccionar con emojis o levantar la mano para pedir la palabra.

De acuerdo con la plataforma de mensajería de Meta, durante los próximos meses se sumarán nuevas integraciones de calendario. El objetivo es que los usuarios puedan programar y crear llamadas directamente desde Google Calendar o Outlook, sin necesidad de ingresar previamente a la aplicación.

¿Cómo crearse una cuenta de WhatsApp?