Grupo One prepara para fines de noviembre una de las mayores aperturas simultáneas de marcas internacionales que se hayan producido en el retail argentino. El sábado 28, Decathlon, Kiabi, Jack & Jones, Only y Balmohk abrirán sus puertas en Portal Rosario, en una jornada que sumará más de 6200 m² de superficie comercial y cerca de 100 puestos de trabajo directos.

La operación muestra, además, cómo cambió la escala del proyecto que lideran Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. Lo que comenzó con el regreso de Decathlon al país se transformó en un portfolio de marcas internacionales que ahora avanza con fuerza fuera de Buenos Aires. Grupo One ya comprometió más de u$s 200 millones de inversión para los próximos cinco años, entre las distintas operaciones que tiene en marcha. A eso se deben sumar las marcas que ya tiene en carpeta para traer a la Argentina.

La expansión se aceleró durante 2026. En julio, el grupo anunció la llegada de Kiabi, con un proyecto que originalmente contemplaba 20 locales y una inversión de u$s 20 millones. La primera tienda abrió en agosto sobre Florida y la segunda será justamente la de Rosario.

Decathlon abre su local más grande

La mayor de las cinco aperturas será la de Decathlon, que tendrá 3841 m² y un equipo de 52 colaboradores. Será la cuarta tienda de la cadena francesa en el país, después de las de Vicente López, Córdoba y Abasto, y se convertirá en el local más grande de la marca en la Argentina.

La apertura es otro paso dentro del plan que Decathlon había definido para su regreso al mercado argentino: más de 20 tiendas, una inversión superior a u$s 100 millones y unos 750 empleos directos en cinco años. El desembarco comenzó en 2025, después de que Grupo One lograra traer nuevamente al país a la marca francesa, que había tenido una primera experiencia local a comienzos de los 2000.

Antelo, con sus socios Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia Grupo One

El desempeño de las primeras tiendas alentó la expansión. Tanto Vicente López como Córdoba tuvieron un debut especialmente fuerte, con más de 10.000 visitantes durante su primera jornada, según los datos difundidos por la compañía.

Kiabi sale de Buenos Aires

Para Kiabi, Rosario representa algo más que una segunda apertura. Es el primer paso de la marca francesa fuera de Buenos Aires desde su desembarco en la Argentina.

La primera tienda abrió en agosto en Florida 313, en el microcentro porteño, con una superficie de 1500 m². El proyecto original contemplaba seis locales durante los primeros meses y luego una expansión hasta alcanzar 20 puntos de venta.

La marca Balmohk, de la cadena danesa Bestseller, abrió su primer local argentino en Unicenter de la mano de Grupo One Gentileza Grupo One

El local de Portal Rosario tendrá 900 m² y empleará a 21 personas. La marca se especializa en indumentaria para toda la familia y ofrece prendas para mujeres, hombres, niños y bebés. Su plan argentino contempla una inversión de u$s 50 millones y hasta 20 tiendas en cinco años.

Bestseller acelera el desembarco

El movimiento más veloz es, probablemente, el de Bestseller. El grupo danés llegó a la Argentina hace apenas unas semanas con tres de sus marcas: Jack & Jones, Only y Balmohk. Ahora las tres desembarcan juntas en Rosario.

Los locales sumarán 1500 m² y más de 25 empleos directos. La expansión continuará en paralelo en Buenos Aires, donde Bestseller prevé abrir dos tiendas sobre avenida Santa Fe, una a mediados de noviembre y otra a comienzos de diciembre.

La francesa Decathlon abrió su primer local porteño en el Abasto Shopping Gentileza Grupo One

Pero el plan que maneja Antelo es todavía más ambicioso: 60 tiendas en cinco años, con el objetivo de desarrollar una red de 20 locales para cada una de las tres marcas. Ese número amplía el proyecto inicial anunciado cuando Bestseller confirmó su llegada al país, con una inversión prevista de u$s 50 millones.

La velocidad de las aperturas marca el ritmo de la estrategia: primero Unicenter, luego Rosario y, casi en simultáneo, nuevas tiendas en la Ciudad de Buenos Aires.