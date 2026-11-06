Un grupo de jóvenes con diferentes profesiones, pero unidos por su interés en la energía nuclear, dan impulso a Jóvenes Nucleares Argentina (JNA), una organización que es parte del International Youth Nuclear Congress (IYNC).

Así, desde diferentes regiones del país, 30 nuevos talentos se encargan de darle difusión a la energía atómica en el país y de crear nuevos proyectos en su entorno.

La Argentina es un país referente regional de la energía nuclear y, dado el momento global y la importancia de este recurso energético, Jóvenes Nucleares Argentina busca, a pulmón y de forma voluntaria, visibilizar y potenciar el desarrollo de este sector. Y lo hace apoyada en el talento humano y respaldada por empresas y otras organizaciones.

Segunda reunión de Jóvenes Nucleares Argentina Cortesía Jóvenes Nucleares Argentina

JNA se mueve en varios frentes para acercar la actividad a la sociedad: desde charlas presenciales en colegios, como la que dieron en el Cardenal Stepinac para mostrar que el país controla el ciclo de combustible y exporta reactores, hasta encuentros virtuales y presenciales donde confluyen profesionales de la CNEA, Nucleoeléctrica y Candu Energy. El objetivo es juntar diseño, investigación, aplicaciones y operación en una misma mesa de debate.

La agenda de la JNA incluye también formación de alto nivel y proyección internacional. Integrantes de JNA participaron en la Séptima Escuela Avanzada Balseiro sobre protección radiológica. También organizaron webinars binacionales con paises como México para conectar realidades sobre Producción y desarrollo de radiofármacos, aplicaciones clínicas de la medicina nuclear, o con España y México para debatir la historia y el presesente de la energía nuclear.

Los puentes también se tejen afuera: la organización ya concretó un encuentro en la sede del OIEA en Viena con Federico Verly, presidente de la red de jóvenes nucleares de Naciones Unidas, para vincular al talento local con la red global.

“Creemos que el sector necesita un proyecto de política nuclear pensado para el siglo XXI, que promueva la creación de más empresas tecnológicas, la gestión eficiente y escale las capacidades ya construidas”, dijo a El Cronista Thomas Viscovich, presidente de JNA.

La Argentina es uno de los pocos países referentes desde el siglo XX en el sector nuclear. Su trayectoria la aleja de un país novato en el manejo de la energía atómica y los ciclos del combustible nuclear. “El país construyó tres centrales nucleares, exporta reactores de investigación a través de INVAP y fabrica elementos combustibles con CONUAR”, remarcó Viscovich, quien es maestrando en Energía (CEARE).

Reunión de Jóvenes Nucleares Argentina, organización que difunde temas de energía atómica relacionadas a la Argentina y el mundo. Jóvenes Nucleares Argentina

JNA prsente en la Séptima Escuela Avanzada José A. Balseiro “Protección Radiológica. Jóvenes Nucleares Argentina

Jóvenes Nucleares Argentina: “El trabajo es 100% voluntario y a pulmón”

En diálogo con El Cronista, Elizabeth Rentería Germana, Secretaria de Comunicación y Divulgación de JNA, detalló que la organización cuenta hoy con 30 profesionales de diferentes áreas, en varias partes del país.

“El foco duro de Jóvenes Nucleares hoy está distribuido en Buenos Aires y Río Negro”, detalló Viscovich y remarcó que cuentan con una representante a nivel internacional, María Victoria González, licenciada en química, quien es oficial técnica en el OIEA en producción de radioisótopos y radiofármacos.

La junta directiva de Jóvenes Nucleares Argentina está integrada por profesionales con trayectoria en instituciones clave del sector como CNEA y Nucleoeléctrica Argentina.

Sus miembros cuentan con experiencia en áreas estratégicas como protección física, salvaguardias, gestión de emergencias, análisis probabilístico de seguridad, y operación y puesta en marcha de reactores de investigación (RA-3 y RA-10), además de especialización académica en acuerdos de salvaguardias internacionales.

Reunión de JNA, presentación de Adriano Germán Eula. Jóvenes Nucleares Argentina

Al hablar del financimiento, JNA aclararon que el trabajo se hace “todo voluntario y es 100 % pulmón”.

“La monetización no existe en Jóvenes Nucleares Argentina. Lo que hacemos son acuerdos con empresas y organismos que nos apoyan y, a cambio, promovemos actividades que consideramos que pueden ayudar en la difusión de la energía nuclear, lo que siempre termina beneficiando a todos. Es un win-win”, aseveró el presidente de JNA.

“Quienes forman parte no son solo participantes de actividades, son quienes construyen la comunidad. La idea es que cada integrante encuentre un espacio para aportar desde su experiencia, aprender y generar conexiones,” puntualizó.

Viscovich tiene claro que JNA necesita y busca una comunidad multidisciplinaria: “El futuro nuclear, además de físicos e ingenieros, también va a necesitar médicos, especialistas en datos, regulación, economía, sociólogos, comunicación, ciberseguridad y gestión”.

De Buenos Aires a Francia: JNA participó en el encuentro de IYNC en Aviñón

Recientemente, JNA, encabezado por Thomas Viscovich, representó al país en el encuentro IYNC, llevado a cabo del 2 al 10 de octubre en Aviñón, Francia.

Se trató de una gran ventana para el círculo nuclear y una oportunidad para presentar lo que Jóvenes Nucleares Argentina ha trabajado en materia de energía atómica, cómo está hoy el país y a dónde apunta en el sector energético.

Jóvenes Nucleares Argentina representando al país en Francia. IYNC

Por otra parte, la organización firmó un convenio con LANENT, que es la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear. Esta red reúne a instituciones de formación de toda la región y trabaja en conjunto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad que promueve el uso pacífico de la energía nuclear.

Este convenio le da acceso JNA a la oferta de formación que gestiona LANENT. Esto se transforma en la posibilidad de que jóvenes argentinos participen en cursos y programas conjuntos con otros países y también en una plataforma de de vinculación con la región. “Nos permite sumar a nuestra plataforma a un canal de cooperación internacional”, detalló Viscovich.

Jóvenes Nucleares Argentina presentes International Nuclear Law Association (INLA) Congress, celebrado en Gales, Reino Unido. Jóvenes Nucleares Argentina

Actividades y objetivos al interior de JNA

“El objetivo de este primer año es que la organización funcione. Que los grupos de trabajo tengan líneas claras de acción y que quienes se suman participen activamente de alguna de ellas”, puntualizó el presidente de la JNA.

Actualmente, JNC trabaja en generar acuerdos de cooperación con empresas y organismos, donde da a conocer sus objetivos y recibe su apoyo.

La cooperación con universidades y en actividades de divulgación con organizaciones juveniles nucleares de otros países, también resulta clave en este proceso de darse a conocer. Norteamérica y España son dos puntos estratégicos para lograrlo. “La idea es la misma que guía todo nuestro trabajo, no construir todo desde cero, sino sumarnos a redes y capacidades ya existentes y potenciarlas”, afirman.

Participación de todas las organizaciones en el congreso de Francia adheridas a la IYNC, entre ellas, Jóvenes Nucleares Argentina en representación de la Argentina. Jóvenes Nucleares Argentina

Desde el corazón de Jóvenes Nucleares Argentina, ya existen varios proyectos y actividades en marcha, como la futura creación de un mapa de capacidades y desafíos del sector nuclear argentino, proyectos organizados en grupos técnicos de trabajo, investigación sobre las restricciones legales a la actividad nuclear, estudio de modelos de financiamiento de centrales nucleares, vinculación de jóvenes profesionales y proyectos tecnológicos, visibilización y representación internacional.

A su vez, buscan consolidar una comunidad multidisciplinaria, crear redes de formación y networking, promover nuevas empresas tecnológicas, impulsar capacidades en áreas estratégicas, desarrollar capacidades de gestión de proyectos complejos, construir una agenda estratégica para el sector nuclear argentino, reducir la brecha generacional y, algo importante que les ayudará a sostenerse en el tiempo y trabajar mucho más en sus proyectos, obtener financiamiento.

“La mayor satisfacción sería ver a integrantes de la organización trabajando en posiciones de gestión y liderazgo de proyectos de alto nivel para el desarrollo del país. Y, desde ya, poder decir que contribuimos a formar una generación interconectada, con visión de largo plazo y, sobre todo, una vocación genuina de trabajo en equipo”, aseveró Thomas Viscovich.

Energía nuclear: qué puede mejorar en la Argentina

Según plantean desde JNA, el país debe poner foco en tres puntos clave en materia de tecnología nuclear para consolidad su capacidad:

Refuerzo de fortalezas históricas: “Primero, hay que reforzar las áreas que ya son fortaleza histórica del país, como ingeniería de reactores, combustibles, radioquímica, medicina y metalurgia nuclear. Argentina tiene un capital acumulado relevante en estas áreas”.

Encuentros de Jóvenes Nucleares Argentina con sus integrantes y directivos. Jóvenes Necleares Argentina

Gestión de proyectos complejos y liderazgo: “Segundo, insistimos particularmente en la capacidad de gestión de proyectos complejos. El caso del prototipo CAREM-25, de alguna manera, nos muestra que hay conocimiento, pero traducirlo en ingeniería es un desafío distinto, que requiere una capacidad organizacional que, a nuestro entender, escasea. Y más, llevarlo a un proyecto comercial. Para nosotros formar buenos gestores es tan importante como formar buenos técnicos”.

Nuevas áreas y tecnologías emergentes: “Tercero, en las áreas nuevas que está abriendo el contexto internacional, como reactores modulares pequeños (SMR) y la intersección entre inteligencia artificial y gestión de sistemas complejos (simulación, mantenimiento predictivo, ciberseguridad, optimización de operaciones), donde Argentina todavía tiene mucho terreno por recorrer”.

16 jóvenes argentinos bacados ya se están formando en seguridad física nuclear con la WINS Academy. Jóvenes Nucleares Argentina

“Mientras algunos países dan sus primeros pasos, otros, como la Argentina, buscan expandir sus programas. En este escenario, contar con profesionales calificados es lo que le otorga a un país credibilidad frente a sus socios y proveedores”, subrayó Viscovich con la nueva alianza entre JNA y el World Institute for Nuclear Security (WINS).

Thomas Viscovich deja claro que la identificación de estos puntos como foco de formación no es suficiente, ya que requiren un acompañamiento de una política nuclear pensada a largo plazo que evite que los jóvenes “se dispersen”, y abre un debate de forma crítica con la pregunta ¿qué quiere la Argentina de su paquete tecnológico nuclear?