Donald Trump anunció que Susie Wiles dejará su cargo como jefa de Gabinete de la Casa Blanca y será reemplazada por Stephen Miller, su asesor de larga data y arquitecto de las políticas migratorias de línea dura del gobierno.

En el primer movimiento para reorganizar su círculo íntimo desde las duras derrotas en las elecciones de medio término, Trump escribió en Truth Social: “Me complace anunciar que el señor Stephen Miller, actual subjefe de Gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, se convertirá en jefe de Gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026”.

Y agregó: “Susie Wiles, que hizo un trabajo excepcional, pasará a la Operación Política de Trump. Quiero agradecerle por su servicio como jefa de Gabinete. ¡Hizo un gran trabajo!”.

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