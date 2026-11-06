La nueva vigencia de licencias en BCS permite a automovilistas, motociclistas y choferes elegir la opción que mejor se adapte a su bolsillo.

Los conductores de Baja California Sur que tramiten su licencia de conducir con una vigencia de un año podrán renovarla cada 12 meses para poder seguir circulando con el documento en regla, en caso de que elijan la actualización anual. La disposición está contemplada en el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del Estado, que fue reformado en mayo de 2026 para ampliar los periodos disponibles.

De esta manera, aquellos automovilistas, motociclistas y choferes con la necesidad y posibilidad económica de renovar por un año este trámite, deberán volver a realizarlo anualmente.

¿Qué establece el artículo 27 sobre la licencia de conducir?

El artículo 27, fracción I, numeral 16, de la Ley de Derechos y Productos del Estado de Baja California Sur regula los derechos que deben pagarse por la expedición de las licencias de manejo y también incorpora las distintas vigencias disponibles.

La modificación fue aprobada por el Congreso estatal el 22 de abril de 2026 y quedó establecida mediante el Decreto 3278, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 14 de mayo de ese año.

Según informó el Congreso de Baja California Sur en su boletín 093/2026, la reforma permitió ampliar las opciones de vigencia para que cada ciudadano pueda elegir entre uno, tres o hasta seis años. El objetivo es reducir los gastos, los trámites administrativos y los traslados que deben realizar los usuarios para renovar el documento.

En Baja California Sur, los conductores pueden tramitar o renovar su licencia con vigencias de 1, 3 o 6 años tras reformarse el art. 27. Gobierno de Baja California

¿Qué conductores deberán renovar su licencia cada año?

La renovación anual alcanza a quienes elijan tramitar su licencia con vigencia de un año. Esta modalidad está disponible para tres categorías de conductores:

Automovilistas

Motociclistas

Choferes.

Esto significa que no todos los ciudadanos están obligados a renovar su licencia cada año. La periodicidad depende de la vigencia que seleccionen al momento de realizar el trámite.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Baja California Sur?

La Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur publicó las nuevas tarifas después de la reforma del artículo 27. Los precios varían según el tipo de licencia y el periodo elegido.

Estos son los costos oficiales: