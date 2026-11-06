Dos argentinos viajaban en moto por indonesia y sufrieron un grave accidente: él pelea por su vida.

Lo que había comenzado como un viaje de descanso por el sudeste asiático terminó convirtiéndose en una emergencia médica para dos jóvenes argentinos. Federico Domínguez y su pareja, Paz Lupo, sufrieron un accidente mientras recorrían en moto la isla de Bali, Indonesia. El episodio ocurrió el martes por la noche y ambos tuvieron que ser trasladados al Kasih Ibu Hospital, donde permanecen bajo atención médica.

La situación más preocupante es la de Federico, quien sufrió lesiones de extrema gravedad y permanece en estado crítico, en coma y bajo vigilancia intensiva. Paz también resultó gravemente herida: presentó fracturas en ambas piernas y tuvo que ingresar al quirófano este jueves. Los dos habían viajado para participar de una competencia de trail running y luego decidieron aprovechar su estadía para conocer otros lugares de la región.

Las lesiones de los jóvenes y las operaciones que necesitan

El impacto provocó consecuencias severas para Domínguez, que sufrió múltiples fracturas y complicaciones respiratorias. Debido a estas lesiones, los médicos tuvieron que realizarle una traqueotomía para atender su cuadro clínico. En paralelo, su pareja fue sometida a una cirugía para tratar las lesiones en sus extremidades inferiores. Según sus familiares, ninguno de los dos pudo explicar las circunstancias del choque porque perdió el conocimiento durante el episodio.

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A la preocupación por la evolución de ambos se suma el elevado costo de los procedimientos. Guadalupe Urriza, hermana de Paz, explicó que la operación de la joven demanda 25.000 dólares, aunque el seguro de viaje solamente contempla 10.000. Para Federico, la intervención pendiente fue presupuestada en 30.000 dólares, una suma que el centro médico exige antes de avanzar con el tratamiento.

La colecta que iniciaron las familias desde Bariloche

Los familiares de ambos jóvenes comenzaron a reunir aportes económicos para cubrir las internaciones, las intervenciones quirúrgicas, los medicamentos y los insumos necesarios. La cobertura contratada durante el viaje no alcanza para afrontar todas las obligaciones médicas, por lo que necesitan conseguir recursos adicionales mientras siguen la evolución de los pacientes desde Argentina.

La urgencia aumentó después de que recibieran un requerimiento para completar los pagos dentro de las próximas 48 horas. Frente a esa situación, las familias impulsaron una campaña solidaria dirigida a vecinos de Bariloche y otras localidades de la región. El objetivo es reunir el dinero necesario para sostener la atención de Federico y Paz en Indonesia, donde ambos continúan internados.