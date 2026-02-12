Se viene el fin de semana largo de Carnaval y miles de argentinos ya empiezan a definir cómo aprovechar uno de los feriados más extensos del año. En un contexto de agendas fragmentadas y presupuestos más cuidados, el descanso se reconfiguró: menos vacaciones largas y más escapadas cortas, repartidas a lo largo del calendario. Distintos estudios del sector turístico vienen marcando este cambio de comportamiento. La tendencia apunta a viajes más frecuentes, de pocos días, muchas veces asociados a eventos puntuales —festividades, shows o celebraciones populares— que funcionan como disparadores del movimiento. El Carnaval, por su escala y atractivo regional, encaja de lleno en esa lógica. Para 2026, el feriado vuelve a aparecer como una oportunidad clave para combinar descanso, experiencia cultural y vida social. No se trata solo de elegir un destino, sino también de cómo viajar: con quiénes, por cuántos días y bajo qué formato. En ese esquema, las escapadas compartidas y los viajes organizados entre amigos o familiares ganan cada vez más protagonismo. Los datos de plataformas de alojamiento permiten anticipar algunos patrones claros para esta temporada. Las reservas muestran una fuerte concentración en celebraciones emblemáticas de la región y confirman que el Carnaval sigue funcionando como uno de los principales motores turísticos del primer trimestre del año. En ese escenario, un país vuelve a consolidarse como el gran favorito de los argentinos para estas fechas, con varias de sus ciudades entre las más buscadas para vivir de cerca una de las fiestas populares más convocantes del mundo. Es, previsiblemente, Brasil, donde esa festividad es un clásico mundial. De acuerdo con datos de Airbnb, Argentina es el país que más reservas realizó para viajar al principal socio del Mercosur durante esta fecha, con una marcada concentración en ciudades brasileñas emblemáticas por sus celebraciones. Así, Recife, Salvador y Río de Janeiro lideran las reservas para el Carnaval 2026, impulsadas por una fuerte demanda de viajes grupales. Pero no todo termina acá y no toda la alegría es brasileña. En paralelo, según la misma plataforma, Buenos Aires se consolida como uno de los destinos más elegidos por turistas extranjeros y del interior, apalancada por el feriado largo y una agenda cargada de shows, según los mismos datos de Airbnb. Viajes grupales: la tendencia que se consolida Uno de los principales rasgos de la temporada es el crecimiento de los viajes grupales, lo que refuerza el carácter social del Carnaval. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, más del 60% de las reservas fueron realizadas por grupos. En Salvador, superaron el 50%, mientras que en Recife se acercaron al 50% y en São Paulo se ubicaron por encima del 40%. La preferencia por viajar con familiares o amigos se consolida como una de las tendencias más fuertes de la temporada, en un contexto en el que los eventos masivos y las celebraciones callejeras funcionan como principal atractivo. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una fuerte afluencia de visitantes durante el fin de semana largo de Carnaval. La coincidencia del feriado con una agenda de shows internacionales y eventos masivos ,como el festival Ultra, impulsa el movimiento turístico. Según los datos relevados, la llegada de viajeros internacionales a la Ciudad creció más del 20%. Los países con mayor cantidad de reservas para estas fechas son Uruguay, Estados Unidos y Brasil. También se registra un importante flujo de turismo interno. Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con Rosario como principal ciudad emisora, lideran el ranking de provincias con más reservas hacia Buenos Aires. De este modo, la Ciudad se consolida como uno de los destinos urbanos más atractivos de la región para esta época del año, apalancada en una combinación de oferta cultural, espectáculos, gastronomía y una agenda artística que sigue funcionando como motor del turismo.