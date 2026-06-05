En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

En el transcurso del viernes, 5 de junio de 2026 , la población de España celebra

el

Día Mundial del Medio Ambiente

Día Mundial del Medio Ambiente (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el viernes 5 de junio?

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio para concienciar a la población sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto hacia el medio ambiente. Esta fecha busca inspirar acciones que contribuyan a un desarrollo sostenible y a la protección del planeta, apoyando la implicación de todos los sectores de la sociedad.

El origen de esta celebración se remonta a 1972, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas la proclamó durante la Conferencia de Estocolmo, que tuvo como tema central el medio ambiente. Desde entonces, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en un evento clave para movilizar a personas, comunidades y gobiernos en la defensa del entorno natural.

La celebración de este día implica un esfuerzo global y se orienta a motivar a la población para que se convierta en agente activo de cambio. Se requiere que las personas mejoren sus hábitos de consumo, que las empresas busquen modelos más sostenibles y que los gobiernos implementen políticas para proteger áreas naturales. De esta manera, todos podemos contribuir a la conservación del medio ambiente y al bienestar de las futuras generaciones.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente?

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, es importante involucrar tanto a individuos como a comunidades en acciones concretas. Puedes comenzar reciclando y reutilizando productos como papel y plástico, así como plantando árboles en tu comunidad. También es esencial utilizar el agua de manera racional, cerrando grifos adecuadamente y controlando fugas. De esta manera, contribuyes a la conservación de nuestros recursos naturales.

Además, incentivar el uso de bicicletas o caminar en lugar de utilizar vehículos puede disminuir la huella de carbono. Aprovechar la luz natural y desconectar aparatos eléctricos no utilizados ayuda a reducir el consumo energético. Al fomentar estos hábitos, no solo celebras el Día Mundial del Medio Ambiente, sino que también te conviertes en un agente activo en la protección del planeta.