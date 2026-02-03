Fin de semana largo por Carnaval: el Gobierno definió si el lunes y martes serán feriados o días no laborables. Fuente: Archivo

El Carnaval vuelve a ocupar un lugar central en el calendario de feriados en Argentina y marca uno de los primeros descansos largos del año. Para 2026, la definición oficial del Gobierno despejó dudas y permitió a trabajadores, empresas y familias organizar con anticipación sus agendas.

La llegada del Carnaval no se limita al descanso ya que también influye en el turismo, el consumo y la dinámica laboral, especialmente en un contexto donde la diferencia entre feriado y día no laborable modifica rutinas y derechos.

Cómo será el feriado de Carnaval este año

Para el año 2026, el lunes 16 y el martes 17 de Carnaval serán feriados nacionales en todo el país. Esto significa que rige el descanso obligatorio según lo establece la legislación vigente, tanto para el sector público como para el privado.

En la práctica, quienes deban trabajar durante esas jornadas tendrán derecho a cobrar la jornada como feriado. El esquema es distinto al de los días no laborables, donde la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador y no existe un pago adicional.

Esta definición confirma un fin de semana largo extendido que permite cortar la rutina y planificar viajes, reuniones familiares o simplemente días de descanso en casa.

La diferencia clave entre feriado y día no laborable

La distinción entre feriado nacional y día no laborable es fundamental para entender cómo impacta el Carnaval en la actividad diaria. En los feriados, el descanso es obligatorio y el pago tiene un tratamiento especial si se trabaja.

En cambio, durante los días no laborables, cada empleador decide si la actividad continúa. En esos casos, la jornada se paga como un día habitual y no hay recargos salariales.

Por ese motivo, la confirmación del feriado de Carnaval tiene un peso concreto en los derechos laborales y en la organización de las empresas.

Cuáles son los próximos feriados en Argentina

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

