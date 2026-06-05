La medida fue sancionada por el Gobierno y comenzará a aplicarse a partir de este año (Fuente: edición propia).

El calendario laboral de Colombia tendrá una importante novedad desde 2026. El Gobierno nacional sancionó la Ley 2578 de 2026, norma que crea oficialmente un nuevo festivo en el país y amplía a 19 el número de días de descanso obligatorio durante el año.

La nueva fecha estará dedicada a la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, considerada patrona de Colombia, y tendrá efectos tanto para trabajadores del sector público como del privado, quienes contarán con descanso remunerado obligatorio.

La decisión marca un cambio relevante en el calendario nacional y también tendrá impacto en sectores como el turismo, el comercio y el transporte, debido a la generación de un nuevo puente festivo que permitirá a millones de personas planificar viajes y actividades familiares durante el segundo semestre del año.

¿Cuál es el nuevo festivo aprobado por el Gobierno de Colombia?

La Ley 2578 de 2026 estableció que el 9 de julio será reconocido oficialmente como el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, una celebración de profundo arraigo religioso e histórico para el país.

La norma reconoce la importancia cultural de esta advocación mariana, especialmente en Boyacá, donde se encuentra uno de los principales centros de peregrinación de Colombia y donde cada año llegan miles de fieles para participar en actos religiosos y conmemorativos.

Ya es oficial: el Gobierno decretó un feriado de último momento para el jueves 9 y todo el país sumará un nuevo fin de semana largo. Shutterstock

Con la entrada en vigencia de la ley, la fecha se incorporará de manera permanente al calendario oficial colombiano y se convertirá en un nuevo día festivo nacional.

¿Por qué el festivo del 9 de julio se celebrará el lunes 13?

Aunque la celebración religiosa se conmemora el 9 de julio, el descanso no se disfrutará ese mismo día durante 2026.

La razón es la aplicación de la Ley Emiliani, mecanismo que permite trasladar determinados festivos civiles y religiosos al lunes siguiente con el objetivo de crear puentes festivos y fomentar la actividad turística en el país.

Debido a que el 9 de julio de 2026 caerá un jueves, el día de descanso remunerado se moverá al lunes 13 de julio. En la práctica, los trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo que se sumará a los ya existentes en el calendario nacional.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026?

Con la incorporación de esta nueva celebración, Colombia alcanzará un total de 19 festivos oficiales durante 2026.

La cifra consolida al país como uno de los que más días festivos posee dentro de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), superando a varias economías desarrolladas que cuentan con menos jornadas de descanso obligatorio.

El nuevo festivo se suma a una larga lista de celebraciones religiosas, históricas y patrióticas que forman parte de la tradición colombiana y que cada año generan importantes movimientos económicos en diferentes regiones.

¿Qué significado tiene la Virgen del Rosario de Chiquinquirá para Colombia?

La creación de este nuevo festivo está relacionada con una de las figuras religiosas más importantes para millones de colombianos.

La Virgen del Rosario de Chiquinquirá es considerada la patrona nacional y su imagen está vinculada a uno de los acontecimientos más representativos de la historia del catolicismo en el país. Su devoción ha trascendido generaciones y se mantiene como uno de los símbolos religiosos más relevantes de Colombia.

Además del componente espiritual, la nueva fecha busca resaltar el valor histórico, cultural y patrimonial de Chiquinquirá, municipio boyacense reconocido por su tradición religiosa y por recibir cada año a miles de visitantes provenientes de distintas regiones.