En longitud que supera los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, esta megaobra tiene como objetivo optimizar el transporte y el comercio, acortando los tiempos de traslado y enriqueciendo las conexiones entre regiones que, durante años, se mantuvieron en un estado de aislamiento. En América Latina se está llevando a cabo una de las construcciones más emblemáticas de los tiempos recientes: un puente monumental que tiene el potencial de revolucionar la conectividad regional. Su diseño, que puede ser avistado desde largas distancias, integra ingeniería contemporánea con una arquitectura capaz de resistir las condiciones más rigurosas. La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, subrayó que la historia de este proyecto comenzó en 2013, cuando fue incorporado al Plan Maestro de Transporte y Logística del Ministerio. En sus palabras, este puente es “una muestra del progreso, la unión y el coraje de nuestra Nación”, resultado del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. Asimismo, durante la ceremonia, el mandatario resaltó que esta infraestructura representa un avance tangible hacia el desarrollo del país y hacia una mayor conexión entre regiones que durante décadas estuvieron aisladas. “El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, afirmó el jefe de Estado. Finalmente, el puente fue inaugurado oficialmente en marzo de 2024, en una jornada histórica que reunió a miles de personas y a las principales autoridades del país. El acto central se llevó a cabo sobre el tramo atirantado de 603 metros que cruza el río y contó con la presencia del presidente Santiago Peña, quien destacó la magnitud de la obra y su valía simbólica para la integración nacional.