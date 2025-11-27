Inauguraron la estación de trenes más grande del mundo: mide lo mismo que 170 canchas de fútbol. Foto: Reuters

La estación de trenes más grande del mundo se acaba de inaugurar en China. El proyecto abarcó un espacio suficiente como para ocupar 170 canchas de fútbol y alcanzó números récords que no son comparables a otras obras.

Esta megaestructura, que costó más de u$s 7700 millones, no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por su capacidad de hasta 16.000 pasajeros por hora.

¿Cuál es la estación de trenes más grande del mundo?

La estación en cuestión es la Chongqing East Railway Station, ubicada en el distrito de Nan’an, a las afueras de Chongqing, una de las megaciudades más pobladas de China. Inaugurada el 27 de junio de 2025, esta obra maestra de la arquitectura moderna surgió de un valle deshabitado que, entre 2023 y 2025, se transformó en una conexión ferroviaria de vanguardia.

Chongqing, conocida por su relieve montañoso y su rol como puente entre el este y el oeste de China, ahora cuenta con este nodo estratégico en la red nacional “Ocho Verticales y Ocho Horizontales”.

Para llegar a Chongqing East, los viajeros pueden conectar fácilmente con líneas de alta velocidad en desarrollo, como Zhengyu y Yukun, que la posicionan como un centro continental clave. Desde aquí, es posible llegar a Pekín o Shanghái en solo seis a ocho horas, y a ciudades cercanas como Chengdu o Wuhan en una a tres horas.

¿Cómo es esta estación de trenes?

Lo que hace única a esta estación de trenes gigante no es solo su escala, sino la fusión perfecta entre funcionalidad, sostenibilidad y cultura local. Aquí van los detalles clave:

Tamaño colosal : con 1,22 millones de metros cuadrados, supera en cinco veces a la icónica Grand Central Terminal de Nueva York.

Capacidad y eficiencia : diseñada para mover 16.000 pasajeros por hora, cuenta con 15 andenes y 29 vías (actualizando la cifra inicial de 19), garantizando un flujo impecable incluso en horas pico.

Diseño arquitectónico innovador : el techo de cristal permite la entrada de luz natural, creando un ambiente luminoso y acogedor en la sala principal. Las columnas inspiradas en los árboles huangjue, las rejillas de ventilación con forma de flores y los carteles de bienvenida que simulan rollos de bambú incorporan elementos de la tradición china, convirtiendo el espacio en una experiencia cultural.

Costo y construcción: el proyecto, que comenzó en noviembre de 2018, tuvo un presupuesto aproximado de 6.700 millones de euros, reflejando la ambición de China en infraestructuras de transporte.

La importancia de la estación en China

En un mundo donde la movilidad rápida y sostenible es esencial, la Chongqing East Railway Station se posiciona como un referente global. Facilita conexiones eficientes a Guangzhou, Kunming y más allá, impulsando el comercio y el turismo en la región.

Para quienes viajen por China o planeen un itinerario en este país, la estación más grande del mundo es un punto que deben visitar obligatoriamente, no solo por la funcionalidad, sino por la belleza arquitectónica.