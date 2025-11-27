Amplían el puente más importante de la Ciudad que aliviará el tráfico y terminará con los embotellamientos. Foto: Gobierno de la Ciudad

Se está ampliando un importante puente de la Ciudad de Buenos Aires, el cual conecta la Autopista Dellepiane con la General Paz. La intención es mejorar la circulación de los vehículos una vez que finalice la obra.

De esta manera, la nueva construcción también traerá beneficios para los usuarios de colectivos y para aquellos que utilizan estos accesos para ir al sur y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Cierran una importante autopista por la obra

Anoche, en un megaoperativo nocturno, permitió colocar la segunda de las tres vigas de acero que conformarán el nuevo puente peatonal sobre la AU Dellepiane a la altura de la calle Piedrabuena.

La estructura pesa más de 100 toneladas, mide 20 metros de largo por 4,5 de ancho y fue izada con dos grúas de 300 toneladas cada una.

Esta noche, entre las 22:00 y las 5:00, se repetirá la operación para instalar la tercera y última viga. Durante esas 7 horas la autopista quedará cerrada en ambos sentidos entre Larrazábal y General Paz.

Desvíos obligatorios durante el corte

Sentido Centro (desde Riccheri): se desviará hacia Av. General Paz. Desde allí se puede tomar AU Perito Moreno, Av. Directorio – Av. San Juan, Av. Roca o Av. 27 de Febrero.

Sentido Provincia: salida obligatoria en Larrazábal, continuación por colectora hasta General Paz o por Av. Eva Perón / Alberdi. También se puede desviar antes por AU Perito Moreno.

¿Qué incluye esta nueva obra?

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, participó de la obra este miércoles junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

De esta manera, explicó que será una “Autopista Parque”, sumando seguridad y un carril central para colectivos y mejor circulación para las colectoras. “Es una obra de ingeniería que la Ciudad necesitaba hace tiempo, sobre todo porque es una de las entradas más importantes a Buenos Aires y la conexión directa con Ezeiza”, cerró el mandatario porteño.

Entre los detalles de la nueva obra en Dellepiane, resaltan: