Arreglarán un puente ferroviario clave que une dos barrios importantes de CABA y se restringirá el tránsito. Foto: Trenes Argentinos

Una nueva obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) busca mejorar tanto el tránsito dentro de la jurisdicción como también a una línea de trenes. Y es que Trenes Argentinos está renovando por completo el puente de avenida Elcano.

Se trata de una estructura que está a metro de la estación Belgrano R, de la línea Mitre. Los trabajos favorecerán la circulación del tren en los barrios porteños de Colegiales y Belgrano .

Arreglarán un puente ferroviario clave que une dos barrios importantes de CABA y se restringirá el tránsito. Foto: Trenes Argentinos

¿Por qué es importante este puente ferroviario en CABA?

El puente Elcano, ubicado sobre la avenida Elcano en el límite entre Colegiales y Belgrano, forma parte del corredor ferroviario del Tren Mitre, una de las líneas más utilizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante años, la estructura sufrió corrosión y repetidos impactos de camiones, lo que obligaba a los trenes a reducir su velocidad drásticamente, aumentando riesgos y demoras.

La renovación busca restaurar la capacidad de carga del puente , eliminar la necesidad de reducciones de velocidad y prevenir futuros accidentes mediante la instalación de una garganta limitadora de altura en la avenida Elcano.

Esta medida, similar a las ya implementadas en otros puntos de la ciudad, evitará colisiones con vehículos altos. A partir de esta obra, no solo se unirá físicamente dos barrios vibrantes de CABA, sino que se fortalecerá la conectividad diaria de miles de porteños y residentes del conurbano.

¿Cómo es la obra que están realizando en CABA?

Durante el fin de semana largo pasado, una parte de la obra abarcó una mejora integral de infraestructura de Trenes Argentinos, la cual se enfoca en aumentar los estándares de seguridad y confiabilidad en la red metropolitana. Algunos de los trabajos consistieron en:

Reemplazo completo de las plataformas metálicas que sostienen las vías.

Renovación de la vía férrea y ajuste del tercer riel.

Actualización del sistema de señalización para mayor precisión y seguridad.

El impacto de la obra en la línea Mitre y el tránsito

Para llevar a cabo la obra, se implementaron cierres de calles en Colegiales, con interrupciones vehiculares totales en el tramo afectado de la avenida Elcano.

Estas medidas estuvieron vigentes hasta la mañana del martes 25 de noviembre de 2025, permitiendo la finalización de las intervenciones críticas durante el feriado extendido.

Arreglarán un puente ferroviario clave que une dos barrios importantes de CABA y se restringirá el tránsito. Foto: Google Maps

A su vez, hubo recorridos limitados entre diferentes estaciones y se esperan algunas obras más para las próximas semanas: