China avanza con una obra masiva que promete revolucionar el mundo del transporte. Construirán un túnel submarino para trenes que atravesará estrecho de Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong. El paso bajo el océano contemplará una red ferroviaria de más de 120 kilómetros para hacer el recorrido en tan solo 40 minutos.

El proyecto forma parte de la estrategia nacional del gigante asiático para modernizar sus redes de conexión y fortalecer el intercambio comercial entre países.

El tren submarino que revolucionará para siempre el transporte

El Bohai Strait Tunnel será una red ferroviaria que conectará el noreste y el este de China, una región de gran actividad económica. Uno de los principales problemas de la zona es que viajar entre las ciudades de Dalian y Yantai puede tomar más de seis horas al hacerlo por tierra porque se debe bordear el mar.

Ruta del Bohai Strait Tunnel, el cual permitirá ir por debajo del mar para evitar bordear la península.

La obra permitirá agilizar el transporte de mercancías al hacer el trayecto en tan solo 40 minutos. Se fortalecerá la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio marítimo.

Cómo será el túnel submarino que quiere construir China

El proyecto ferroviario contempla una longitud de 123 kilómetros con un costo que superará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses. El diseño contempla tres secciones: dos túneles paralelos para los vagones de alta velocidad y un tercer conducto central para mantenimiento y seguridad.

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y conectará directamente las líneas ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China.

La construcción del Bohai Strait Tunnel Project representa un gran desafío, ya que implica perforar bajo el mar y atravesarzonas con fuerte actividad sísmica. Los ingenieros también deberán implementar sistemas de ventilación impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad.

Las autoridades chinas consideran que la obra es una inversión estratégica. Se estima que una vez en funcionamiento genere ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes.

Cuándo se inaugurará el túnel bajo el mar

El proyecto por el momento se encuentra en etapa de planificación y estudios de factibilidad. Desde el Gobierno chino impulsan su desarrollo y se espera que las obras tarden entre 10 y 15 años.